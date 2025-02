Même pas deux petites années d'existence pour ce quartet parisien qui sort déjà un premier LP, aux 11 titres qui suintent le grunge et dont la qualité est remarquable pour un premier album autoproduit. On sait que les champignons poussent vite, mais les Sex Shop Mushrooms ont une croissance plus que rapide. C'est donc l'occasion de mieux connaître cette génération spontanée.

Tout d'abord, une petite présentation s'impose, Sex Shop Mushrooms, ce sont des copains de lycée, de casting, d'école de musique, vous vous êtes formés comment ?

Globalement, il y a deux mecs qui se connaissent depuis le collège, qui ont soudainement envie de monter un groupe. Et puis on a dérapé en soirée alcoolisée, après moult bières et 2 belles rencontres, le quatuor s'est formé, depuis bientôt deux ans.



Félicitations d'ailleurs pour un patronyme qui ne s'oublie pas. Il me fait penser à un mix entre Butthole Surfers, Screaming Trees ou Smashing Pumpkins , vous pouvez expliquer d'où vient le nom de Sex Shop Mushrooms ou c'est secret professionnel ?

Alors déjà, on est très fiers de notre nom, parce qu'il est cool et rigolo, et on est cool et rigolo. Premier degré, on a trouvé ce blaze parce qu'on répète dans un studio à Pigalle... et les champignons c'est bon.



Vous sortez direct un album très bien produit, aux 11 titres nickels, en autoproduction, vous pouvez développer comment vous avez réussi cette prouesse ?

Tout d'abord merci, c'est gentil. Prouesse, on sait pas, ce qui est sûr c'est qu'on a réussi à créer une cohésion dans le groupe, ce qui nous a énormément motivé pour s'impliquer à fond. On prend du plaisir et c'est finalement ça qui nous pousse à continuer de répéter, faire des concerts et composer de manière aussi acharnée... et la thune aussi (rires).



Comment vous écrivez ? Vous partez d'un riff, d'une ligne de chant ? Chacun travaille sa partie ou c'est plutôt création de groupe ?

Ça va dépendre des compos, on essaie de venir avec des structures en répétitions et à partir de là ça devient une espèce d'atelier. L'idée de base va être continuellement modelée par l'ensemble du groupe, quitte à tout modifier. Parfois c'est fluide, parfois c'est prise de tête, parfois on n'est pas d'accord. On arrive toujours à s'accorder (rires) et à construire des compos qui nous ressemblent.



Faire du grunge en 2024, ça s'est imposé comment ?

On a défini notre style musical au fur et à mesure des compos. C'est un espèce de mélange de toutes nos influences qui nous a permis de nous orienter vers le grunge. On aime cette appartenance, parce que ça nous correspond, même si on essaie de s'inspirer de beaucoup d'autres styles. Clairement, on fait du "new grunge", et on est admiratif de cette nouvelle vibe. On n'a rien inventé, mais on aimerait voir une forme "d'émergence" du grunge, aussi sur la scène locale. Après beaucoup de concerts, on a constaté un manque de représentation du style, même si on est entouré de copains comme les Sound Of Lies, Quiet Screamers, Down To The Wire...



Le chant en anglais, c'est plus naturel pour vous, ou vous vous sentez de tenter en français ?

Nan, c'est que Tim préfère chanter en anglais, parce qu'il est chiant. Premier degré, c'est plus facile pour nous de nous exprimer en anglais.



Un track de l'album qui représente le mieux l'esprit des Sex Shop Mushrooms ?

"Shine bright like a diamond" !



Et sinon, vous écoutez quoi ? Vos disques références ?

Une heure de bruit blanc sur Deezer. Alors, c'est un joyeux bordel. On essaie de foutre nos influences un peu partout. Par exemple, pour Cyp (bassiste), c'est Turnstile, pour leurs riffs, leurs structures et leurs recherches sonores. Pour Vic (guitare), actuellement, il est sur Fontaine D.C., False Heads, des groupes modernes, qui le stimulent plus à l'heure actuelle. Pour Giulia (batteuse), on part sur du gros keupon et nu metal, à la System Of A Down et Slipknot. Et pour Tim (chant, guitare), des influences comme Wunderhorse et Nirvana. Et on est tous pas mal liés au grunge, à la Deftones ou à la Korn, une grosse source d'influence pour nous.



Vous prévoyez une tournée après la sortie de God doesn't exist ?

Oui, c'est ce qui est prévu. On verra en fonction de nos moyens, car on est toujours pauvres, et de nos emplois du temps. Mais on aimerait bien. Notre bassiste a 27 ans, s'il passe novembre, théoriquement on est bon. On va écrire notre histoire, si Dieu le veut ! (rires)



D'ailleurs, le grunge à Paris, ça marche bien ? Ou c'est mieux la Bretagne ?

Bretagne For Ever. Les Bretons, on vous aime beaucoup trop, et puis la scène rock est exceptionnelle là-bas.



Vous êtes bien présents sur les réseaux sociaux (Insta, Facebook, Youtube), c'est désormais une obligation ou c'est plutôt un plaisir de pouvoir partager l'univers des Sex Shop Mushrooms ?

Un plaisir pour certains, une corvée pour d'autres...



Et si Dieu n'existe pas (NDLR : God doesn't exist), vous croyez en quoi ?

On croit en France Travail, anciennement Pôle Emploi. Alors achetez nos albums, pour pas qu'on dorme sous un pont.

Merci aux Sex Shop Mushrooms et merci à Angie de NRV Promotion.

Photo : Harshivvvv.