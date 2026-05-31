Que fait Icare après s'être brûlé les ailes ? Il plonge dans la mer et se noie... Est-ce que son corps Emerge ? En tout cas, Seven Eyed Crow remonte à la surface avec un album un peu particulier pour ceux qui suivent les aventures du groupe puisqu'il contient les 5 titres parus sur le précédent EP Icarus. Ce n'est qu'une moitié de nouveautés, mais ce sont des titres qui se mélangent bien aux plus anciens. Ils sont construits avec la même envie d'amalgamer des parties punchy (voire même incisives comme sur "Mind blowing signs") avec d'autres carrément catchy (le refrain de "Gaslighted" par exemple), et ce goût d'avoir sur les mêmes morceaux de belles parties acoustiques et d'autres saturées (l'attaque ultra métallique de "We all shall fall") sans que l'on se rende vraiment compte que l'ambiance change tant tout se fait en douceur et avec talent (et tout d'un coup, on se retrouve même au milieu d'une partie au saxophone sur "Hello stranger" !). Je pense de nouveau aux Stereotypical Working Class et à Incubus, de vieilles références tant peu de groupes plus récents m'ont marqué par leurs qualités à écarter autant le champ des possibles tout en restant accrocheurs et nous permettant de s'envoler avec eux.

Oli

Publié dans le Mag #69