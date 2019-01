On the edge Organized chaos Lizard brain (Part 1) Lizard brain (Part 2) As leaders 2099 Scenarii of yours Standards Something to live for

Seven Eyed Crow poursuit sa route, pas forcément vers le soleil cette fois-ci, et à l'image de son artwork, elle n'est pas facile à suivre, avec les inspirations multiples que le groupe amalgame, le résultat est labyrinthique même si le rendu final est plus organisé que chaotique pour reprendre l'oxymore du nom de l'album. Les Bordelais n'ont pas peur des oppositions de style et des mélanges et vont chercher autant du côté d'un emo-pop-rock californien quand le chant est clair et mélodieux (Incubus, Hoobastank ou plus proches de nous Stereotypical Working Class) que du métal alternatif quand les guitares s'aiguisent et que les rythmes se durcissent (Staind, Chevelle) avec pourquoi pas quelques touches prog' dans certaines constructions ("As leaders", "Standards"). Mais l'ensemble se tient et la voix de Jay sert de fil d'Ariane pour ne pas se perdre, même quand le combo invite des amis à étendre encore davantage leur univers (une guitare solo, un clavier et des percussions viennent renforcer 3 titres). Si on accepte cet éparpillement, on s'y retrouve, sinon, on risque de préférer certains morceaux à d'autres et donc de ne pas être toujours à l'aise, un peu comme la sensation que procure le morceau "Organized chaos" et un de ses riffs introductifs largement emprunté à Tool ("Forty six & 2" !!!).

Oli