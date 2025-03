Juste après leur release party, les Seeds of Mary se plient en quatre pour répondre à cinq à nos questions sur l'amour, la fidélité, la nudité, l'intimité et la danse des canards.

Seeds of Mary Il y a beaucoup d'information sur l'artwork, comment faut-il le comprendre ?

Julien : L'idée était de détourner des codes visuels religieux comme on l'avait fait sur notre premier album Choose your lie. Il y a également un jeu de motifs et de textures. Et puis quoi de mieux qu'un cœur pour parler d'amour finalement ?



Au dos, le cœur est brûlé, il ne reste que des cendres, il n'y a plus d'espoir pour l'amour ?

J : Je trouvais cette touche d'ironie intéressante, comme un twist final. Car à la fin, il ne reste rien ! Et l'amour n'échappe évidemment pas à cette règle.



Sur cet album, il me semble que vous avez moins mis en avant les machines, pourquoi ?

J : Et pourtant il y a encore plus de samples et de sound design que sur l'album précédent, mais peut-être s'intègre-t-il ici de manière un peu plus naturelle. On a vraiment essayé de jouer sur un mélange de textures organiques et mécaniques. On peut l'entendre tout particulièrement sur le morceau "Love".



Il y a des structures très rock et une production qui est davantage métallique, c'est un choix réfléchi ou c'est le résultat des compositions ?

Aaron : Pour cet album, nous avions envie de quelque chose de plus rapide et de plus bourrin, oui tout à fait. Même si en parallèle, tu retrouveras tout de même des choses planantes ici et là ! Je pense que Julien a composé en gardant la scène en tête. Bon nombre de passages sur certains morceaux sont taillés pour réveiller la fosse (rires).



Au moment de cette interview, l'album n'est pas encore sorti, vous avez des attentes particulières ?

Clément : On espère tout d'abord qu'il sera bien reçu par ceux qui suivent le groupe depuis un moment et ceux qui nous découvrent. Les premières chroniques sont très positives, c'est très encourageant car nous espérons que cet album va nous faire passer un nouveau step. Enfin, on a beaucoup plus affirmé notre côté metal afin d'avoir une étiquette un peu plus précise au niveau de notre style.



Est-ce le groupe se fixe des objectifs ? Plus de likes, plus de streams, plus de dates... ?

Jérémy : Oui bien sûr, chaque album est une occasion de se fixer de nouveaux défis. Notre volonté aujourd'hui est de tourner un maximum, mais cela reste difficile pour un groupe indé qui gère le plus gros de son booking. Et puis bien sûr, augmenter nos streams, ce qui est extrêmement difficile, je viens tout juste de comprendre comment fonctionne ce foutoir et c'est assez déprimant ! (rires) La concurrence est rude, les règles extrêmement aléatoires, et le temps de promotion d'un album est très court. Je pense qu'à l'avenir, nous devrons faire comme tout le monde et repenser notre façon de sortir nos morceaux, c'est une question qui me travaille beaucoup aujourd'hui. Donc pour faire simple, je te répondrais que nos objectifs seraient de trouver un tourneur avec qui nous partageons une vision et une relation de confiance, et de parvenir à faire diffuser nos morceaux plus massivement.



"Spiral me down" n'a pas été réalisé par Thomas Duphil, pourquoi cette "infidélité" ?

Jé : La raison est extrêmement simple, c'est avant tout du à son manque de temps sur la période ! Nous avions prévu que Thomas réalise tous les clips de l'album, mais il est devenu une deuxième fois papa, et il est de toute façon très occupé de son côté. Il a donc fallu trouver un remplaçant, et on s'est tourné vers Sébastien Ravizé qu'on connaissait car c'est un musicien de la scène bordelaise, et nous avions aimé les clips qu'il avait réalisé pour son groupe Die Cabine et pour d'autres formations. Nous sommes ravis de la collaboration avec lui, humainement comme dans sa démarche artistique. Il sait où il va et il aime expérimenter, il est arrivé avec plein de propositions et est resté très ouvert à nos suggestions. Mais rassure-toi, nous sommes en train de finaliser un prochain clip avec Thomas, et il a également dirigé une équipe vidéo qui filmait notre release party en vue de sortir plusieurs vidéos live. Plutôt qu'une réelle infidélité, disons qu'il s'agit plutôt d'un polyamour !



Seeds of Mary Avec "Amor fati", vous avez largement repoussé les limites de la lyric video, le résultat est superbe, mais fait relativement peu de vues, comment vous l'expliquez ?

Jé : Un seul mot : algorithmes ! Dès la publication de la vidéo sur les réseaux, elle a été bloquée car elle ne respectait par les règles de décence blablabla... Idem sur YouTube, où la vidéo a pu être publiée, mais sur laquelle il est impossible de travailler en terme de marketing digital, pour les mêmes raisons, et elle est très mal référencée. C'est terrible de voir le puritanisme qui persiste en 2024, on a même probablement régressé par rapport à la fin du XXe siècle. Que la représentation du corps humain puisse encore poser problème, c'est une aberration ! Mais bon, on a joué avec les règles et on a perdu, on ne peut rien contre la machine ! Malgré tout, c'est un bel objet audiovisuel qui illustre très bien le thème de la chanson, à savoir l'acceptation de soi et du temps qui passe. Comme beaucoup d'objets artistiques faits avec sincérité, c'était une forme de suicide promotionnel ! (rires)



Lors de notre dernière interview, on avait évoqué les instruments mal traités pour le clip de "Rewind me", vous les avez "vendus" via le crowdfunding, en les listant comme récompense, vous pensiez que ça intéresserait quelqu'un ou c'était pour la blague ?

Jé : J'ai envie de te dire les deux ! Mais il s'avère que c'était un pari gagnant, puisqu'ils ont tous trouvé un acheteur ! Et à vrai dire, c'étaient plutôt de beaux objets avec une histoire.



Pour la "danse des canards" / "Voyage voyage", avouez : c'est un kiff !

Tom : Effectivement ! Suite à un sondage sur les réseaux, on s'est challengé à reprendre le morceau à la sauce Seeds ! Au final, on a adoré l'exercice. On a passé une bonne grosse journée dessus entre les prises, le mixage, le montage etc... Il n'est pas exclu de renouveler l'expérience un de ces jours !



Quelle est la cover que vous aimeriez travailler dans un futur proche ?

A : Il est vrai que sur chaque tournée on essaye de faire une nouvelle reprise. On n'a pas encore commencé à travailler dessus encore. Mais je pense que l'on a trouvé le morceau à reprendre. Un morceau qui se veut plus sérieux que "La danse des canards" !



Et si un groupe devait reprendre un de vos morceaux, ce serait quel titre et par quel groupe ?

A : Très bonne question ça... Ultra Vomit étant experts en la matière, ils pourraient reprendre Seeds qui reprend du Pink Floyd et reprendre "Hey you". En Bossa Nova.



On aurait dû se voir dans le Nord pour votre tournée avec Florence Black, ça a été annulé, vous savez si ce sera reprogrammé ?

Jé : C'est très peu probable, malheureusement. Mais nous serons de retour dans le Nord les 13, 14 et 15 mars aux côtés des Black Bomb A, ça fait partie des premières dates de 2025 et on a hâte de les rencontrer et de partager la scène avec eux !

Merci aux Seeds of Mary ainsi qu'à l'équipe de la Klonosphère notamment Guillaume.

Photos : Nolive