Amor fati New anger Parasite paradise Spiral me down Insomnia Fire is bright, fire is clean Nothing's sacred The narcissist Begin the end LOVE

De l'amour dans l'air du côté de Bordeaux ? Ou un amour si incandescent qu'il consume ce cœur sauvage jusqu'à le réduire en cendres ? On peut se poser la question à l'écoute de l'album, certainement plus humain car moins marqué par les machines que le précédent mais néanmoins plus "dur" et métallique également.



Sur certains passages, c'est assez violent avec des riffs et des rythmes appuyés qui nous tombent dessus, mieux vaut donc être averti avant de se plonger dans "New anger", "Fire is bright, fire is clean" ou "Begin the end" où la nonchalance dont peut faire preuve Seeds of Mary débouche sur quelque chose de bien plus métal qu'alternatif. Oui, je les trouve des fois "nonchalants", ils aiment laisser trainer des accords, jouant avec leur amour du grunge (la voix me ramène toujours à Alice in Chains) pour rendre un peu crado des idées lumineuses avec des traces de doigts sur "Amor fati" (une locution latine bien connue des Girondins puisque c'est ainsi que Cantat a intitulé un de ses albums solo), des riffs dédoublés en écho sur "Spiral me down" ou un chant d'outre-tombe sur un "Begin the end" à l'architecture complexe. Si l'ensemble est donc plutôt sombre, on trouve tout de même quelques mesures éclairantes comme ce superbe solo pour la fin de "Love", des notes qui traduisent le respect du groupe envers David Gilmour (Pink Floyd) ou la respiration "Insomnia" qui coupe l'opus en deux parties et ne s'énerve vraiment que sur la fin.



Depuis quelques numéros, on te propose une play-list pour écouter des morceaux de chaque album chroniqué dans le mag, en interne, on doit donc choisir "notre titre préféré" du disque, ce n'est pas toujours facile mais pour ce Love, ça me semble impossible tant il faut prendre les 10 pistes comme un tout, en isoler une n'a pas de sens car elle serait séparée d'une de ses voisines qui la met en valeur et réciproquement... Tu peux donc n'écouter que ce morceau dans la play-list mais je t'encourage à écouter l'intégralité pour te faire un avis plus précis...