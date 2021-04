The atheist Rewind me Not where I belong Bleed me dry Reinventing you Chameleonic Gone astray Sanity is statistical From the void Somewhere between me & myself

En quelques années, Seeds of Mary a réussi à se faire remarquer grâce à la qualité de ses compositions et à progressivement se démarquer de son influence majeure. Alors qu'ils auraient pu creuser le même sillon qu'Alice In Chains, après tout, nombreux sont ceux (comme moi) qui apprécient ce grunge métallique alternatif, ils ont préféré élargir leur musique et y intégrer d'autres influences comme la musique industrielle. On avait déjà évoqué leur goût pour Nine Inch Nails, voilà qu'avec ce nouvel album, quelques passages ne sont pas sans rappeler Marilyn Manson, Une association aussi étonnante que détonante.



Le caméléon change de couleur essentiellement pour montrer ses sentiments, l'option camouflage ne concerne que quelques individus mais est bien plus excitante, c'est donc celle qu'a retenu le commun des mortels... Ici, les Seeds of Mary ne cherchent donc pas à se fondre dans la musique d'un groupe phare ou d'un autre mais bel et bien à exprimer des sensations, ils font varier la température et la vélocité parfois tel un animal mécanique ("Gone astray"), parfois tel une héroïne enchaînée ("The atheist") et parfois même avec une rythmique saccadé et un timbre qui peut rappeler celui de Jonathan Davis de Korn ("Bleed me dry"). L'idée étant toujours de coller aux textes, de laisser transparaître la rage, la mélancolie, le désespoir, voire de casser la dynamique de l'ensemble pour laisser réfléchir l'auditeur à son avenir ("Reinventing you"). Comme si au hasard de l'écoute, on pouvait trouver une utilité à leur musique, qu'elle soit vectrice d'introspection ou un exutoire à des pensées désagréables.



Au-delà de toutes ces considérations qui laissent penser à un album qui part un peu dans tous les sens, Serendipity se déguste sans découpage, le tout s'amalgame aisément car il porte désormais le sceau Seeds of Mary, ce sont leurs influences et leurs aspirations qui amènent à la construction de leur son, de leurs compositions, leurs ambiances. Les Girondins reflètent ce qui les entoure, ce qui a fait ce qu'ils sont mais ne disparaissent pas dans ce paysage, au contraire, ils se servent de tous ces éléments pour mettre en valeur leur talent.

Oli