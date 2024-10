L'intervi OU permet de sortir un peu du carcan de la promo basique, et si notre interviewé est un bon client, de passer un bon moment. Seb Radix l'est assurément et le voilà contraint de faire et d'assumer un certain nombre de choix persos, autour de la scène lyonnaise et de quelques private jokes.

Seb Radix (Paul Bordel) Seb And The Rhaa Dicks OU Seb And The Rhaa Kids ?

Seb Radix, tout simplement. Désolé. N'y voyez pas là l'égocentrisme de l'artiste, mais tout simplement mon patronyme. J'ai arrêté the Rhaa Dicks il y a quelques années maintenant... 2, c'est quelques, hein ? Parce que je commençais à me dire qu'il y avait définitivement suffisamment de "dicks" partout dans notre société, dans notre scène etc... pas la peine d'en rajouter, vraiment. Ce qui était une blague au départ, et un moyen de ne pas jouer sous mon vrai nom m'a semblé devenir une blague un peu trop relou... ça l'était déjà avant ? Fallait me prévenir ! Voir un truc un peu malaisant. J'ai toujours laissé le choix aux orgas sur l'orthographe, et ça a donné des trucs bien comme des trucs nuls, mais depuis le début en fait, des gens préféraient écrire Seb Radix, ou bien différemment, mais en gros, un peu en même temps que #metoo, les agressions sexuelles qu'il y'a de partout, y compris dans un cercle supposé "sain" comme le milieu DIY, underground, je sais pas comme tu veux l'appeler, je me suis mis à dire aux orgas "ouais, un peu marre des bites là, nan ?" et m'a répondu "ouais, nous on n'est pas trop "bites"..." Je n'ai pas envie de me retrouver à ne pas jouer à cause d'une blague relou qui dure depuis trop longtemps, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de 15 ans, j'avoue que même si c'est avant tout un jeu de mots basé sur mon nom de famille, je n'avais pas pensé que ça pourrait être remis en question en ce sens-là. En même temps, à l'étranger, depuis le début, on m'a souvent demandé ce que ça signifiait et je me suis souvent dit, c'est vrai que je dois passer pour un relou... mais bon, j'étais tellement content de pouvoir piquer le logo de The Dicks ! R.I.P Gary Floyd... Bref, je me dis que virer le "dicks", c'était plus clair, y'a moins de suspicion... J'imagine que si tu ne connais pas et que tu es d'une autre génération que la mienne, tu vois écrit "Seb & the Rhaa Dicks en concert", tu te poses des questions. Virer le "dicks" est donc une manière, un début pour moi pour commencer à militer pour, attention au slogan : Une scène plus saine. Là, je tiens un truc je crois !

Par conséquent, Seb & the Rhaaa Kids a moins de sens si "dicks" n'existe plus. Mais la version "jeune public" existe encore. Je préfère toujours faire la version "adulte" ou "normale", mais il y a un truc intéressant à faire avec les plus jeunes, je pense. Déjà, de pas leur proposer un truc cucul, c'est déjà un début. J'ai aussi depuis peu une version DJ sous le nom de Seb & the Rhaa Disques ! Bref, c'est sans fin, ça se mange sans fin.

PS : En plus, mes deux derniers disques (The darbi sex EP et 1977) sont sortis sous le nom de Seb Radix, je ne crois pas que le nom de Seb & the Rhaa Dicks y figure quelque part. Des fois, on met du temps à se débarrasser des choses....



The Muffs OU The Meffs ?

Je connais très mal The Muffs, c'est le groupe de Kim Shattuck ? R.I.P Kim Shattuck, décidément c'est gai ton magazine, dis donc ! Ce que j'ai entendu est plutôt cool, mais je m'y suis mis trop tard, je pense... The Meffs, jamais entendu parler.



Minutemen OU Nomeansno ?

Je suis en train de lire le bouquin sur Nomeansno, donc je suis en plein dedans. Je suis autant fan des deux je pense, mais j'écoute plus souvent les Minutemen parce que je trouve que ça a mieux vieilli. Quoique 0+2=1 est encore un de mes disques favoris de tous les temps. Bref, c'est relou ton interview pour quelqu'un qui n'aime pas trop faire des choix. Putain, si, je choisis finalement The Muffs parce que là, j'écoute The Meffs et ça n'a pas l'air ouf...



Grrrnd Zero OU le Trokson ?

Grrrnd Zero évidement. Avec tout le respect que j'ai pour le Trokson et tout ce qui s'y passe encore aujourd'hui, excuse-moi Karl, excuse-moi Gary et le reste de l'équipe, mais ça reste un bar. C'est donc aussi un business. Les deux lieux sont essentiels à la vie culturelle underground de cette ville, mais sont incomparables tant leurs fonctionnements sont opposés. Grrrnd Zero est à la fois, un lieu, un collectif, il n'y a pas de salarié(e)s, c'est un espace de création, de liberté, il n'y a pas d'heure de fermeture officielle, la bière est à deux euros etc... bref, t'as capté, comme diraient mes fils.



Prix libre OU Prix fort ?

Pareil. Les deux sont essentiels pour moi. Je ne me vois pas défendre à tout prix le prix libre puisque selon moi, il y a des défauts dans le concept, même si globalement ça marche hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, salauds de journalistes ! Et en même temps, tout est tellement cher aujourd'hui, heureusement que le prix libre permet de payer pas cher, ou selon tes finances, certains concerts ou fanzines, disques etc... D'un autre côté, le prix fort (ou le prix fixe) est des fois basé sur des réalités économiques évidentes. C'est sûr que si tu joues dans un lieu officiel et que t'es bien payé (ça veut dire quoi bien payé ?), tu ne peux pas te plaindre du prix d'entrée puisqu'il y a des lieux qui, à partir du moment où ils ouvrent les portes, ça coûte déjà des sous. Il y a des lieux officiels qui organisent des concerts pas chers, qui affichent complet et qui perdent des sous quand même. À la fois, ça n'a pas de sens, à la fois la culture en France est un peu foutue comme ça et ça a ces aspects tous pourris... à l'inverse, la même affiche dans un lieu comme le Grrrnd Zero pourrait être moins chère, complète aussi, et ramener plus d'argent aux groupes, aux orgas et au lieu. Dans un monde idéal ? Prix libre, bien sûr !



Jouer en solo OU Jouer des solos ?

Aaaah, bien content d'avoir fini d'écouter The Meffs...

Les deux bien sûr, j'aime beaucoup l'idée du solo de guitare seul, sans accompagnement. C'est complètement débile, mais j'aime beaucoup le concept. Je pense tenir un truc là, je crois.



Seb Radix (Paul Bordel) Silly Hornets OU Tous En Tong ?

J'ai vu plus de concerts organisés par Silly Hornets que par Tous en Tong donc Silly Hornets, évidemment. Tous en tong a été moins formateur pour moi en matière de découverte. En même temps, Silly Hornets j'avais 15 ans, Tous en Tong on a le même âge, je ne vais pas aller voir François Tong et lui dire : "Ah merci de m'avoir fait découvrir Samiam !" (rires).



Pop apocalyptique OU Film apocalyptique ?

Alors, j'ai beaucoup de lacunes en cinéma, mais j'ai souvent entendu parler des films post-apocalyptiques et non des films apocalyptiques. Est-ce que ça existe vraiment ?



Un président de région comme Laurent Wauquiez OU un maire comme Gérard Collomb ?

Attention, sujet sérieux. Alors, toutes proportions gardées, je pense que Gérard Collomb a eu un effet sur la "scène" dans la ville de Lyon, un peu comme Ronald Reagan sur le punk aux États-Unis... Arrêtez de rire, je vais expliquer. Quand tu as quelqu'un au pouvoir, en place pendant très longtemps, médiatisé, tout ça... il fait partie du décorum. Et Gérard Collomb a quand même pas mal été la cible d'affichistes ou d'orgas de concerts pendant tout son mandat. Faut dire qu'il a commencé par interdire l'affichage sauvage hein, donc derrière forcément il y a eu beaucoup plus d'affiches faites ! Ah ah ! Et oui, c'est là où je veux en venir, Laurent Wauquiez me fait vraiment flipper et je regrette qu'il soit beaucoup moins une cible que l'a été Gérard... Oui, je l'appelle Gérard. Vite donnez-moi une affiche à faire ! Bon, après, un président de région c'est beaucoup moins visible qu'un maire... mais c'est là que Wauquiez est dangereux, il n'est pas ultra présent, mais il fait des méga dégâts dans la culture ici : interdiction de l'Antifa Fest ! Genre, il autoriserait le Fa Fest ?, couper des subs à un théâtre jeune public dont le directeur a critiqué sa politique... Pourtant il avait prévenu, hein que bon, il allait falloir arrêter les formations de marionnettistes ! Ah ah, quel sale type...



T'écoutes Sardou dans le noir OU le dernier jour du disco dans la lumière ?

J'écoute des disques, pas de la musique en ligne... ah si, Bandcamp des fois.... Par contre, je n'ai pas la réf du disco dans la lumière. C'est une traduction libre de "Saturday night fever" ? Ah non, c'est pas ça... oh, je ne suis pas méga cultivé moi, arrête de me piéger sale journaliste !



The year punk broke : 1977 OU 1991 ?

Bon, de toute façon, ces débats de quand s'est arrêté ou a commencé le punk rock sont éternels et surtout inintéressants. J'adore et écoute beaucoup de groupes anglais de cette époque et adore et écoute encore des groupes des années 90 donc, une fois de plus, je ne choisis pas. Pour moi, tout est un peu du punk, ou du rock, les étiquettes tout ça, ça ne me plait vraiment pas. Ça m'hallucine quand on me dit "ah mais c'est pas du hardcore ça, ah mais c'est pas du punk etc..." Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Quand j'étais gamin, je me copiais des K7 de disques qu'on me prêtait, et si sur une face j'avais les Bad Brains et de l'autre Pavement, pour moi c'était la même chose, quelque chose qui me procurait beaucoup de plaisir. Franchement, aujourd'hui encore plus qu'avant, on a d'autres problèmes bien plus importants que de savoir si les Oi Boys sont légitimes ou pas à utiliser le mot "Oi" dans le nom de leur groupe, par exemple. Sérieusement, dans ce genre de sujets, je trouve qu'on se trompe souvent d'ennemis.



T'es meilleur à Pierre, Feuille, Ciseaux OU à Bière, Feuilles, Ciseaux ?

Pierre Feuilles Ciseaux, ici on appelle ça "chifoumi", je dis ça pour les lecteurs/trices, un peu de culture générale. Sinon, j'ai été élevé dans une famille où on aime jouer sans se soucier de si on gagne ou pas, donc t'imagines bien que je suis nul à chifoumi et donc préfère Bière, Feuilles, Ciseaux. Le numéro 3 vient de sortir, si ce journaliste qui m'interviewe fait son travail correctement, il doit y avoir mon contact dans ces pages pour se le procurer.



Pesto au basilix OU pesto au radix ?

Le pesto aux fanes de radix était très bon mais franchement, soyons sérieux, arrêtez un peu avec vos private jokes mon cher Guillaume, ça n'intéresse que nous et j'ai peur que vous perdiez des lecteurs/trices avec des questions pareilles. À vous les studios !

Merci Seb Radix et comme le journaliste en question fait bien son travail, les réclamations sont à envoyer à musiquerasoire@protonmail.com.

Photos : Paul Bordel