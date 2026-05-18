En 2007, System Of A Down annonce se mettre en pause. Dans la foulée, Daron Malakian et John Dolmayan - respectivement chanteur/guitariste et batteur de SOAD - s'associent dans un nouveau projet : Scars On Broadway. Le premier album éponyme, sorti en juillet 2008 est d'excellente facture, mais malgré cela, le guitariste met aussi son "side-project" en pause peu de temps après ce premier opus. John quitte le navire. Daron - entouré de quelques acolytes de scène - continue en solo. Dix ans plus tard, les compositions sortent enfin du tiroir pour arriver sur des bande en 2018 sous le nom Dictator. Dans un délai légèrement plus court, Scars On Broadway a dévoilé cet été son troisième album, Addicted to the violence.



Le retour du groupe se fait sous le nom Daron Malakian And Scars On Broadway. Le musicien est plus que jamais dans un projet solo : il compose et enregistre l'ensemble des instruments. "Killing spree" nous remet rapidement dans le bain avec ses gros riffs et changements de rythmes qui sont toujours au rendez-vous. On retrouve la même recette sur l'enchaînement de "Destroy the power" et "You lives burn". Sur ce dernier titre, le rythme est plus élevé encore. Pour faire monter la sauce, Daron emploie un chant presque parlé particulièrement rapide. À l'intérieur d'un même morceau, le chanteur peut aussi rompre le rythme avec un chant plus crié ("Satan Hussein") ou lyrique ("Done me wrong"). Plusieurs compositions sont moins agressives sans perdre en intensité. Le chant est alors plus posé et le goût du musicien pour le mélodieux ressort. "You destroy you" met particulièrement en avant les qualités vocales de Malakian. Plus que tous les autres, ce titre montre que son écriture est toujours imprégnée par ses origines arméniennes. À l'heure de tirer le rideau, Scars On Broadway peut encore nous emporter sur "Addicted to the violence". Mêlant les guitares et les synthés, le groupe souffle un vent de nostalgie.



Addicted to the violence est un album fidèle à l'esprit de Daron Malakian. On peut l'attendre au virage, il ne déçoit pas. L'engagement de l'homme imprègne ses textes où il dénonce les guerres, la violence de la société. Musicalement, les approches sont variées, mais toujours riches dans l'intention, et surtout elles forment un ensemble qu'au minimum on se passera plusieurs fois dans les écoutilles. Pour ma part, ce fut l'occasion d'éplucher à nouveau la discographie du chanteur/guitariste : un véritable vortex !

Julien

Publié dans le Mag #69