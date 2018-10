The usurper Catch my breath Self-medication All gone to shit Ain't no ripper Madhouse Going nowhere fast Paying tribute Pato loco Back from hell

Qui disaient "No future", déjà ? Les punks ? Eh bien ce slogan ne colle sûrement pas aux groupes de punk rock et autres skate punk. Cette année, Pennywise sort son 14ème album, Burning Heads a fêté ses 25 ans de production sonore, Bad Religion est aux côtés de NOFX pour le punk in drublic tour 2018. Et du côté de la scène suédoise, même topo : Millencolin a sorti son 9ème album en 2015, No Fun At All se reforme, et Satanic Surfers proposent ce 10ème album, 28 ans après la création du groupe. Et presque 3 décennies de passées que la sauce est toujours aussi relevée. Et même si le line up a tellement changé que ce n'est plus une collocation, c'est une auberge espagnole, les Satanic Surfers restent les mêmes : batterie en feu (ça peut pas être un bipède derrière les fûts, ça doit être un poulpe), guitares survoltées et chant mélodique qui n'a pas pris une ride. Pas une seconde de répit, pendant les 10 titres pour un total de 31 minutes, à part un (tout) petit passage ragga. Les Satanic Surfers continuent de rider cette grosse vague musicale qui a connu son paroxysme dans les années 90 mais semble ne jamais s'arrêter. C'est sûr, il y a toujours du remous !

Eric