En termes de musiques expérimentales au Proche-Orient, Sanam s'impose comme une évidence par sa singularité. Ses membres, tous issus de la scène expérimentale de Beyrouth, tracent une voie hybride où les traditions musicales orientales, portées notamment par le bouzouk et le chant en arabe, se mettent au service d'une expression contemporaine où se mêlent rock psyché, kraut, improvisations free-jazz, nappes électroniques et digressions bruitistes. Une alchimie sonore touchante gravée sur leur deuxième album, Sametou sawtan, sorti chez l'excellente maison de disques canadienne Constellation Records en septembre dernier, et qui a été produit par un camarade de label, à savoir Radwan Ghazi Moumneh, figure centrale du projet Jerusalem In My Heart.



Le titre de l'album, que l'on peut traduire par "J'ai entendu une voix", pourrait être celle du peuple libanais qui traverse depuis des années une succession de crises politiques, économiques et sociales. Ce disque semble être affecté par ces évènements tragiques tant ses titres oscillent sans cesse entre tempêtes électriques et moments suspendus et mélancoliques. Ils se déploient avec une forme de dramaturgie presque théâtrale, comme si chaque nouvelle piste était une scène supplémentaire alimentant un récit. Les guitares psychédéliques virevoltent autant qu'elles apaisent, la section rythmique est précise, fluide et percutante, et aime s'effacer le moment opportun pour laisser naviguer le lead vocal de Sandy Chamoun, quand il ne flotte pas. La voix de cette dernière est impressionnante, elle hante la musique du groupe, s'abandonne à des passages plus spirituels ou dramatiques, puis revient pleine d'ardeur, comme une déflagration. Même lorsque l'Autotune s'invite sur la très apaisée "Habibon", cela ne se sonne jamais comme un gadget inutile. Au contraire, cela amène sa voix sur un autre plan.



La profondeur de ce disque enregistré entre Beyrouth, Byblos et Paris tient aussi à ses racines littéraires. Certains textes sont empruntés à la poésie classique, notamment celle du savant persan Omar Khayyam, dont les vers apparaissent dans "Sayl damei" ou dans le morceau-titre. Une façon de faire dialoguer cette musique très actuelle avec un patrimoine culturel pluriséculaire. Sametou sawtan est une immersion vibrante, une émotion brute et bouleversante qui prend aux tripes. "Hamam", l'un de ses titres les plus emblématiques, en est la parfaite image.

Ted

Publié dans le Mag #70