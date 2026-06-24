Oh, les bons bougres ! Comment peut-on cumuler une voix nasillarde bien déter', un anglais qui se moque des prononciations officielles, et une musique combinant pop immédiate et rock infaillible qui dégueule le "déjà entendu", tout en étant aussi bon ? Je parle de ce groupe bordelais dont on a reçu le nouvel album à la rédac' et qui se nomme Sam Fleisch. Leurs membres ne sont pas tout à fait inconnus puisqu'il s'agit d'un projet monté il y a au moins dix ans (un premier album est sorti en 2016 sur Teenage Menopause Records) par l'ex-Petit Fantome et Crane Angels, Sylvain Kalbfleisch, lui-même entouré de copains que sont Romain, batteur de JC Satàn, Gaspard et Jules, tous deux issus de Cockpit.



En écoutant Saturnine child, je me suis senti exactement comme ce gars un peu frileux qui débarque un matin sur une plage bretonne (ou de la région bordelaise, pour rester dans le sujet). Il contemple l'océan, son habituel beauté n'a pas changé par rapport à la dernière fois, et ça lui procure une envie soudaine de se baquer, mais il se retient car ça caille. Finalement, l'envie est si forte qu'il décide de plonger puis de nager pour se réchauffer. Petit à petit, il commence à se sentir bien dans l'eau et n'a plus envie de sortir de peur d'avoir froid à nouveau. Ce parallèle est pour rappeler que parfois il faut savoir se laisser tenter, même si tout n'est pas idéal. Bien souvent, on ne le regrette pas.



Et c'est exactement le cas avec ces six titres, produits par Arthur Satàn, qui convoquent un rock essentiellement hérité des années 90's, capable d'illustrer un spleen en musique en 15 minutes (la très chouette "Midnight on grief"), comme de redonner goût à la vie avec des chansons exaltantes (sympa l'idée d'agrémenter les morceaux de cuivres par moments). Là est le pouvoir de la musique dans toute sa splendeur, et j'adresse mes remerciements et toute mon estime à Sam Fleisch pour cette piqure de rappel.

Ted

Publié dans le Mag #69