A Song For Jerome Crime Spree Plastic Future Plans Blast With Happy Guru Miracle Soul Pow(d)er Eastern Colors Dandelions Shiny Leather Sun Some Strange Vision The G Words Of Your Life

En 2016, pendant les sessions d'enregistrement à Londres de l'album posthume Supercalifragile de Game Theory, les guitaristes/chanteurs Ken Stringfellow (Posies, R.E.M., Big Star) et Anton Barbeau ainsi que le guitariste claviériste Stéphane Schück, trois amis de feu Scott Miller, font connaissance et décident de monter Salt. Le temps de récupérer une section rythmique, à savoir Fred Quentin (basse) et Benoit Lautridou (batterie), de bosser des morceaux entre Paris et Berlin, d'en enregistrer dix sous le contrôle de Stringfellow, un premier album intitulé The loneliness of clouds voit le jour en mars 2020. Après cette présentation succincte, on se dit que sur le papier ce quintette franco-américain pourrait avoir de la gueule. Mais lorsqu'on les enchaîne les uns après les autres, ces titres évoluant dans des sphères pop-rock (pour la faire simple) ne prennent pas (ou presque, "Blast with happy guru" étant selon nous le meilleur du disque) et procurent assez peu d'émotions au final. Certes, un grand sentiment de déjà-vu (Game Theory, comme par hasard.) nous empare l'esprit et casse pas mal la surprise, mais c'est surtout le manque de personnalité et de piquant des compositions, encore plus l'oubli du relief et de la folie qui fait défaut à The loneliness of clouds, un album qui, précisons-le tout de même, est parfaitement bien joué et réalisé (en doutait-on, vu le CV des protagonistes ?). Ceci étant dit, et comme la déception est parfois la conséquence d'un effet domino, nous terminerons en disant que même le chant maniéré d'Anton Barbeau, dont le timbre peut être à la longue bien fatiguant, ne nous a pas aidé à apprécier le premier album de cette formation pour laquelle nous ne connaissons pas les ambitions à l'heure actuelle.

Ted