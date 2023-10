Elsa vient de fêter ses 40 ans et n'a plus envie de séduire ou de subir, elle est désormais plus libre que jamais. Quand bien même, elle l'était déjà du temps de Jive Puzzle, Elsa Maria Massol, E2M ou ses nombreux autres projets pop/rock/folk, elle se présente en "solo" (mais bien accompagnée pour la base rythmique), jouant avec les lettres (Sale est un anagramme de son prénom au cas où tu serais passé à côté) comme avec les mots et les images (celles de l'artwork, du clip incandescent de "Une poussière dans l'œil" ou celui décoiffant de "Plus envie"). Ses 5 titres au son assez clean cherchent à toucher directement, au diable les artifices, les circonvolutions, les atours qui plaisent au plus grand nombre, Elsa aiguise ses textes, économise ses riffs, choisis ses notes et décoche des harmonies qui font mouche et nous interrogent. Le temps qui passe, les relations, les sentiments, en faisant un point sur sa vie, Sale raconte aussi la nôtre sauf qu'au lieu de nous l'étendre sur Facebook à la recherche de likes de compassion, Elsa le fait avec poésie et délicatesse (un mot qui rime avec Arman Melies). "Je ne veux plus que l'on m'aime à n'importe quel prix" dit-elle dans l'excellent "Plus envie", nous, on l'aime telle qu'elle est, pas forcément docile, peut-être fragile mais surtout entière.

Oli

Publié dans le Mag #56