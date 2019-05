Circle hymn Feverer Beast in the garden Ladder to the sun Good hand Moon barks at the dog Denarius Timshel Frostbiter Pillar of na

Derrière cette grosse fraise en forme de cœur qui semble présenter le dernier album des Bisounours ou la compil des Miss France que "la guerre c'est pas bien" et que "je voudrais travailler dans l'humanitaire", se cache en réalité un groupe de l'Ohio qu'il serait dommage de rater sous prétexte que l'on est allergique aux fruits rouges ou à l'excès de bons sentiments niais. Parce qu'en plus, c'est pas du tout ça. Déjà 10 ans de vie commune et un paquet d'EPs et de LPs (8 en tout), pour ce groupe qui évolue essentiellement autour de Zac Little, auteur-compositeur et leader de Saintseneca. Musicalement, on est dans un album folk de qualité, naviguant parfois vers des rivages tantôt pop, parfois psyché ou rock mais sans jamais tomber dans la facilité. A l'image de la musique de P.J. Harvey, cela semble juste simple et beau, parfois classique mais jamais facile, souvent novateur. Vocalement, Zac Little pose sa voix légèrement cassée et gorgée d'émotion. Globalement, c'est un album de folk inventive, aventureuse, qui casse un peu les codes, sans toutefois renverser la table. Et cette étrange fraise se laisse croquer aisément.

Eric