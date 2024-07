Quand elle ne s'éclate pas avec Pili Coït, Ez3kiel, ICSIS, Grand Sbam et j'en oublie, la trépidante chanteuse Jessica Martin Maresco trouve toujours le temps de nous dévoiler davantage ses talents hors pair. Cette fois-ci, c'est avec une formule math-rock en trio répondant au nom mystérieux de Saddam Webcam. Réduire ce groupe à sa performance délirante serait manquer profondément de respect à Alexandre (basse) et Jonathan (batterie), ses compères passés également par des formations tout aussi respectables (Tombouctou, Schleu, Neige Morte, Cougar Discipline). Avec leurs pédigrées, vous vous doutez bien qu'on ne s'ennuie pas un seul instant sur cet Excès de beurre & ruine morale volage et branché sur courant alternatif. Côté instrumental, c'est sûrement bien plus que "math-rock" : ça tartine de notes à la pelle, parfois à une vitesse folle, et forcément ça dégouline de grooves furieux, de riffs éclatants, de breaks maladifs et de saccades sauvages, et ce, de tous les côtés. Les montagnes russes ont aussi de très belles pentes sinueuses du côté des vocalises de madame. C'est l'effet miroir, en somme : chant lyrique, parlé, hurlé, susurré, avec ou sans onomatopées, c'est impressionnant. Il n'y a pas de garde-fous dans la musique de Saddam Webcam, tout est maîtrisé avec précision et finesse.

Ted

Publié dans le Mag #60