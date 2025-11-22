Salut mon Gui de Champi ! Comment vas-tu ? Content j'imagine de cette fin de saison de ton club de foot préféré ? Mon côté loser a été pleinement conquis par la splendide prestation de Montpellier cette année. Une belle façon de célébrer les 50 ans du club, ahaha ! Et l'A.J. Auxerre a eu un parcours honorable pour un promu, en tenant tête et menant même au Parc pendant 1h lors de la dernière journée. Bon, après, ce n'est pas vraiment ce qui occupe mes pensées, je me contente de regarder vite fait les résultats/classements et passe tout aussi vite à autre chose. Genre les concerts, avec pas mal de belles dates qui se sont enchaînées (Dillinger Four, Satanic Surfers, Soccer Mommy, The Jesus Lizard + Daria, Scowl) et d'autres qui arrivent d'ici la fin du mois de mai (Pup + Illuminati Hotties, Propagandhi + Pennywise + Comeback Kid, The Get Up Kids). Et le mois de juin sera encore plus fou, avec notamment deux de nos bons tuyaux : Bicurious (oui, je vais choper les disques) et Teen Mortgage, après avoir bien raté le concert de Skegss, complet au Trabendo début mai. Loser ! Parmi les autres choses qui ne changent pas, je suis encore bien à la traîne sur le deuxième numéro de mon zine Joining The Circus, et je galère à trouver une petite salle parisienne digne de ce nom pour accueillir mon bon tuyau Third Ego pour l'orga de leur concert en septembre, associé à la release party fanzinesque du 4ème HuGui(Gui) les bons tuyaux. To be continued...



Rumble In Rhodos En revanche, je suis bien content de déjouer tous les pronostics et t'écrire plus d'un mois avant la sortie du prochain W-Fenec Magazine, qu'on ait cette fois le temps de digérer nos tuyaux respectifs et qu'on soit un peu moins à l'arrache. Winner ! Même si, après avoir récupéré ma commande Big Scary Monsters, j'ai pu faire tourner plusieurs fois les deux disques de Jamie Lenman qu'elle contenait (Devolver et The Atheist), et mon avis n'a pas trop changé : c'est de la bonne came ! Bien ouéj'. J'espère qu'il en sera de même avec Rumble In Rhodos. C'est un groupe que j'ai en tête depuis un certain temps, un tuyau que je gardais en stock et que j'aurais presque dû sortir la dernière fois, pour servir de palliatif à l'absence de la rubrique Carousel Feeling de Deux Fré car ils nous viennent de Norvège, Oslo plus précisément. Je rembobine un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et nous voilà en avril 2008. C'est ma première année sur Paris, je suis boulimique de concerts, c'est la bonne période avec plusieurs lieux qui ont le vent en poupe et j'en fais 3-4 par semaine (principalement des petits trucs à 5€, autant dire, une autre époque). Cette année là, je n'ai pas de cours le vendredi aprèm donc généralement, après ma semaine de folie et mes 7h55-12h le matin (ça pique), je rentre, mange un plat de pâtes et fais une mega sieste pour enchaîner avec le weekend. Un jour, je me réveille un peu hagard après cette sieste et j'ai un texto de mon pote Matthieu. Il fait quasi tous les concours possibles et a gagné une invit' pour le concert du soir : Dominic + Rumble In Rhodos à Mains d'œuvres. Il me propose de faire moit' moit'. Je connais vaguement Dominic de nom (entre rockin' hxc et screamo), pas l'autre groupe, je lance la page Myspace (et ouais mec, 2008 !) et le player envoie le titre "Flavoured envy". Tube ! Mega claque ! C'te ligne de basse, ces riffs, ce chant... Wahou ! Je ne tergiverse pas davantage et rejoins Matt à St Ouen. Le concert est très cool, c'est à la fois ultra maîtrisé et bien wild, énergique, les gars bougent de partout sans faire la moindre fausse note et je repars donc avec le CD de Own me like the city (2006). L'album est sympa, mais je n'arrive pas à retrouver le grain de folie et l'intensité qui m'avaient bluffé en live. Et si les morceaux sont OK, dans un registre musical mêlant post-punk, emo, indie-rock et post-hxc (ça brasse large), je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui se dégage, et la voix, aigüe et nasillarde a tendance à m'irriter un peu les tympans à la longue... Là, tu es entrain de te dire, mais pourquoi il me parle de ce groupe s'il est aussi peu intéressant ! Parce que le titre mentionné plus haut, le tube "Flavoured envy" est sur l'album suivant, Intentions (2008), qui n'était pas encore sorti au moment du concert (ça s'est joué à quelques semaines), bien qu'ils en aient proposés quelques titres et celui-ci, par contre, défonce et vaut à lui seul d'être mon bon tuyau. Très honnêtement, je n'ai jamais fait ce classement, mais je pense qu'il est dans mon top 50 ever. Bon, peut-être top 100 mais la concurrence est rude.



42 minutes pour 8 morceaux, qui dépassent tous les 5 min (sauf "Flavoured envy" qui en compte 4), on est bien au-delà de ma zone de confort, mais contrairement à l'album précédent (et malheureusement un peu au suivant, Signs of fervent devotion en 2011), je ne me lasse pas une seule seconde. Au contraire, à chaque fois que je ressors le CD (plusieurs fois par an), j'ai tendance à l'écouter au moins deux fois de suite. La voix qui pouvait m'agacer passe crème (mais je comprendrais qu'elle puisse rebuter sur la longueur) et, musicalement, c'est bien plus riche et foutrement efficace. Tu prends l'énergie de Refused période The shape of punk to come (notamment un titre comme "Summer holidays vs. punkroutine"), le côté dansant de The Robocop Kraus, celui destructuré et foufou de Les Savy Fav ou At The Drive-In, tu mélanges bien et bim, tu obtiens le cocktail norvégien explosif de Rumble In Rhodos. Je ne sais pas ce qui est le plus démoniaque entre la rythmique entraînante qui me fait littéralement esquisser quelques pas chaloupés à chaque écoute, ou bien les guitares cristallines avec moult petits arrangement.... Les morceaux sont globalement fichus sur le même mode, avec de nombreux breaks et changements de rythme (en 5min et quelques, tu as le temps de t'amuser), sans que cela ne nuise à aucun moment à la qualité et leur cohérence. De "Paws, claws & alarm-clock laws" qui ouvre le disque avec les meilleures intentions (clin d'œil) à "Soft blackouts" qui le clôt de la plus belle des manières (un des titres les plus intéressants), absolument rien n'est à jeter. Allez, ok, en étant un peu tatillon, peut-être que contrairement à ce qui est affiché, "Conducting electricity" manque un peu d'étincelles. Et si "Harpoon etiquette" prend son temps pour décoller, au bout d'1min 30 tu as intérêt à avoir bien accroché ta ceinture de sécurité, et gare aux secousses à partir de 3min 30. Et à côté de ça, question émotions, frissons, "Cinematic sweeps", comme "Ethical codes" un peu plus tôt font office de Grand Huit. Il y avait les montagnes russes, il y a désormais les montagnes norvégiennes. Pour l'anecdote, figure-toi que ce disque a été chroniqué à sa sortie sur le W-Fenec par Aurelio. « Peut-être pas forcément un grand disque... mais un album foutrement bien gaulé. » Je m'inscrirais en faux sur la première partie de la phrase mais dans l'ensemble, il avait assez bien saisi l'essence de cet album.



Pour moi, Intentions est un grand disque, une masterpiece dans leur discographie. Le suivant, Signs of fervent devotion comporte quelques bons titres également : "Celebrate the abundance", "White dancing" (avec une part plus importante laissée aux samples et machines), "Carve visage" qui n'aurait pas démérité dans l'album précédent ou encore "Bold not tragic", mais le quintet d'Oslo s'essouffle un poil sur la longueur et contrairement à Intentions, a du mal à tenir la distance. Et je ne parle même pas de Grace and nuance (2013) pour lequel ils m'ont perdu et que je n'ai pas eu envie de réécouter. Après la date à Mains d'œuvres, j'ai pu revoir le groupe deux fois en live, dans la cave du Klub en 2009, puis dans un Batofar qui sonnait un peu vide en 2011 ou 2012. Je me rappelle que devant le peu de préventes, la veille du concert s'était passé en mode : une place achetée = une place offerte. À chaque fois, c'était génial, survolté et j'étais impressionné par l'aisance avec laquelle nos Vikings, tout en faisant le show, sortaient des arpèges et autres petites notes avec leurs gros doigts, sur des guitares qui semblaient peser 100g. Puis, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux depuis une dizaine d'années... Tu l'auras compris, tu peux jeter une oreille vite fait sur les autres disques, Signs of fervent devotion en tête mais vraiment, prends le temps de t'arrêter sur Intentions, même si de prime abord ce n'est pas exactement ta came. C'est pour cette raison que je me suis sorti les doigts du fion pour te partager ce bon tuyau au plus vite. En trépignant d'impatience pour découvrir ce que tu allais me dénicher, mais merci de ne pas attendre la deadline du mag, hein ! Je compte sur toi camarade ! À très vite !





Salut Guillaume Circus ! Content de te retrouver pour de nouvelles aventures qui vont clôturer notre quatrième saison de HuGui(Gui) les bons tuyaux. Et oui, déjà ! C'est quand même pas rien, et je suis bien content de la tournure prise par tout ça, même si on pourrait toujours faire mieux. Mais comme c'est fait avec le cœur, les imperfections sont balayées par la passion et tout cela me va très bien. Comme la saison du Racing Club de Lens (tu m'as branché sur le foot, alors je fais cette petite digression). On termine dans la première moitié de tableau après avoir perdu beaucoup de (très) très bons joueurs, et les valeurs de vieux briscards comme Sotoca ou Medina font plaisir. J'espère que l'AJA (je t'avais dit que j'avais vécu quelques années à côté d'Auxerre, ville où mon frère est né ?) va remonter fissa dans le classement. En ce qui concerne Montpeul, ils récoltent ce qu'ils ont semé, et c'est bien fait pour leur gueule. Ça fera fermer la grande bouche de l'éboueur copain comme cochon avec le tyran qatari du PeuSeuGeu. Pariiiiiiiis est magique ! Ouais... mais fermons cette parenthèse et revenons plutôt à la musique. Pendant que tu enchaînes les concerts de punk-rock, que tu te délectes des disques de Jamie Lenman et alors que je me suis dégourdi les écoutilles en concert avec du très bon (Saxon, Vulgaires Machins, Mass Hysteria), du bon (Slipknot, Ludwig Von 88) et du moins bon (purée, Powerwolf et Rise of the Northstar, les purges !!!), je me suis penché sur la question Rumble In Rhodos. Et sérieusement en plus, tu me connais.



Une question qui, malgré tout, a failli tourner court, car la première écoute de Intentions ne m'a pas vraiment fait grand effet. Principalement (et, après réflexion : uniquement) pour une chose d'ailleurs : les passages un peu screamo de la chanteuse. Ah meeeeeeeerde, c'est un chanteur ! Tu vois bien, j'ai été perturbé par le chant, surtout quand il part dans des digressions braillées (et débraillées même). Vraiment pas mon délire au quotidien. Tu m'avais pourtant prévenu. Mais comme je crois en tes tuyaux (au bout de - officiellement - quatre ans, ça serait malheureux que ce ne soit pas le cas), j'ai redonné une chance à ce groupe. Plusieurs même. Des dizaines, pour être plus précis. Car je pense que je vais bientôt recevoir un appel de Deezer pour me demander si la fonction "recherche" de mon application mobile est en panne, tellement j'écoute ce disque génial tous les jours (en en boucle) depuis un mois et l'envoi de ta recommandation. Il m'a fallu au moins ça pour répondre à ta missive afin d'étudier avec la plus grande précision ce disque de grande qualité. J'avoue, ce n'est pas la seule raison de mon envoi un poil tardif (on n'est pas encore dans le rouge), mais je reconnais que coucher sur papier numérique (et bientôt sur papier tout court) mon sentiment au sujet de Rumble In Rhodos ne pouvait pas se faire à la va-vite, le disque regorgeant de chansons quasi-parfaites.



En fait, ce que j'aime le plus dans ce disque (car je me suis focalisé sur celui-là), c'est son côté brut de décoffrage, ce sentiment d'urgence et d'exécution sans fioriture, alors qu'il regorge des plans de guitares qui défoncent et de bouleversements de rythmes géniaux. "Harpoon etiquette" en est le meilleur exemple : un arpège de guitare simple, une deuxième guitare avec quelques notes bien senties, une voix mélodieuse, un basse-batterie délicat et harmonieux avant la 90ème seconde qui fait rentrer le morceau dans une autre dimension avec un refrain canon. Puis, c'est au pont ingénieux de remettre les pendules à l'heure et de repartir sur un rythme lancinant qui monte en pression, avant une deuxième déflagration peu avant la troisième minute d'écoute et un nouveau pont de killer. Ce morceau est une expérience à lui tout seul, et son unique présence mérite de s'attarder sur le cas des Norvégiens. Ça va te sembler bizarre, mais après plusieurs écoutes, j'ai pensé à No More Lies, non pas pour le style résolument plus rock des Catalans, mais pour la fraîcheur et l'immédiateté des morceaux. Je m'y retrouve complètement quand tu évoques les réf de Refused ou Robocop Kraus, c'est d'ailleurs à l'occasion d'un concert de la première partie de ces derniers à Lyon en 2003 que le nom de mon label BlackOut Prod m'est venu. Tu peux en parler à Olivier Portnoi, mais pas trop à Gui Dead Pop s'il te plait, je ne suis pas sûr qu'il en garde un bon souvenir ! Tu le dis si bien, ce genre de groupe n'est pas vraiment ma came préférée (tu sais que j'aime bien quand ça file droiiiiiiiiit), mais difficile de rester insensible à l'écoute de tubes comme "The function of colour" et son côté dansant, "Soft blackouts" et ses riffs de guitare absolument géniaux et ultra rock (peut être un de mes morceaux préférés du disque) ou "Conducting electricity" (à 3 min 53, j'ai même cru entendre du The Rituals, pas vrai ?). En réalité, j'aime tout dans ce disque, même si (je me répète) le chant est déroutant. Mais purée, cette paire de grattes, les man ont tout compris !! Mine de rien, et tu l'as relevé, ça tricote graaaave ("Ethical codes" est un exemple parmi tant d'autres). Un sacré boulot pour un très très chouette disque que je vais m'empresser de commander (avec le dernier Turnstile que j'adore, soit-dit en passant). Il sera rangé dans ma cdthèque entre mes disques de La Rue Kétanou et de Calvin Russel. Rien à voir, mais on s'en branle, non ?



Comme dit, je me suis un peu gratté la barbichette à décortiquer la zik de Rumble In Rhodos. Que tu en sois remercié. De mon côté, mon tuyau du moment, c'est (comme dirait mon ancienne patronne au sujet de ma remplaçante) l'autoroute. Je ne te parle pas de l'autoroute reloue à péages avec des trous partout, des radars au large et des gars qui ne savent pas rouler quand il y a trois voies. Je te parle de l'autoroute où tu peux rouler vite, en toute sécurité, sans obstacle ni relous : l'autoroute du kiff quoi ! Et mon autoroute du kiff à moi s'appelle Dinosaur Pile-Up.



Ce groupe est précieux, mais je l'avais quelque peu délaissé avant d'être foudroyé il y a quelques semaines par un rappel à mes bons souvenirs quand est paru "'Bout to lose it, premier single de l'album I've felt better à paraître en août prochain. Pile dans l'actualité le Champi !!! Trois nouveaux extraits ont depuis été mis à la disposition de tous pour headbanger le plus fort possible aux sonorités de ce trio (bien sûr) anglais (évidement) qui défouraille (comment peut-il en être autrement ?). Ce premier single d'un peu moins de quatre minutes résume à lui seul ce qu'est le groupe : fou, puissant, percutant et surtout inattendu. Et comme pour ton tuyau, il y a une histoire de voix. Celle la plus à gauche quand tu fonces sans retenue sur l'autoroute du kiff. Et surtout celle de Matt Bigland, son guitariste chanteur/brailleur et seul rescapé du line-up original datant de 2007. La voix de Matt est tellement particulière que ça passe ou ça casse. On ne parle pas de Lemmy Motörhead ou Rudeboy Urban Dance Squad (Tiff aime le premier, mais pas vraiment le deuxième, à mon grand désespoir), mais quand même. Pour ma part, j'adore. Elle apporte un sacré plus. Tu sais, celui qui fait la différence et qui te permettra d'identifier immédiatement le groupe. Une fois que tu auras validé ça en écoutant "'Bout to lose it", on va pouvoir passer aux choses sérieuses !



Dinosaur Pile-Up Je dois quand même réaliser un petit écart rapido (par la gauche, toujours) et te faire part de mon étonnement (pour ne pas dire ma surprise) quand tu m'as dit ne pas t'être penché jusqu'à ce jour sur la question de Dinosaur Pile-Up, me laissant ainsi le champ libre pour un faire un tuyau de qualité. Car pour le coup, le groupe ne me semble pas appartenir à une niche (tout est relatif, hein ?) et le succès de Celebrity mansions ne me semblait pas être passé inaperçu. Ou alors, j'ai été tellement accroché par ce disque et son génialissime single "Thrash metal cassette" (relayé par un autre amoureux du groupe, à savoir mon ami Olivier "Duwick" Ducruix de Bass Part et aujourd'hui Balances Magazine), que j'étais persuadé que le groupe avait décroché la lune.



La formation originaire de Leeds est stable depuis 2013 et la sortie de Nature nurture (deuxième album du groupe), et même si elle n'est pas ultra prolifique au niveau des sorties (le prochain album sera le cinquième en presque vingt ans d'existence), la qualité est toujours là. Celebrity mansions, celui par lequel j'ai découvert le groupe à sa sortie en 2019, m'a touché direct par son génial single (je sais, je me répète, mais c'est l'âge, tu verras dans pas longtemps), mais aussi par la diversité et sa mastodonte production. On est sur du rock alternatif au sens noble du terme avec un groupe qui se réclame de Nirvana, Weezer, The Smashing Pumpkins mais aussi de Slayer et Deftones. Ça peut faire peur mais tu verras, après quelques écoutes au plein volume (ça, c'est indispensable), tu oublieras tout ça et tu te rendras compte que Dinosaur Pile-Up a sa propre personnalité : celle d'un groupe de barjos maitrisant à la perfection les codes du stadium rock et des morceaux qui te trottent indéfiniment dans la tête. En fait, et pour te faire un état des lieux de nos rèf' communes, Dinosaur Pile-Up est le mix parfait entre la folie de Gender Roles, l'efficacité de White Reaper et Eureka Machines et la puissance de Bottlekids. C'est certain que tu vas faire tourner ce rafraichissant disque en heavy rotation pendant tes 12 semaines de vacances à venir sous un soleil de plomb. Par contre, il va falloir faire un peu (et même beaucoup) de place pour Nature nurture, le sus indiqué deuxième album. Car c'est mon préféré.



Et pourquoi c'est mon préféré ? Tout simplement parce que je le trouve parfait. Le son est gigantesque (je le trouve bien plus rock et moins compressé que Celebrity mansions) et je ne trouve rien à lui redire. Mais alors vraiment rien. Le skeud a beau avoir une bonne douzaine d'années, il n'a pas pris une ride et n'a rien à envier aux mastodontes du style. Dès les premières secondes de "Arizona waiting", tu te retrouves collé au mur et pris à la gorge par la puissance suffocante des instruments, sans omettre le fait que tu te laisses immédiatement embarquer par le tourbillon du chant de Bigland. Ça défouraille à chaque riff, ça ne lève le pied que pour mieux repartir à l'assaut de ton esprit. Et alors que tu penses que le rouleau compresseur ne va faire qu'une bouchée de toi, Dinosaur Pile-up te prend à contre-pied avec le mid tempo "Derail" au refrain IM-PA-RA-BLE ! Rien qu'à le réécouter, j'en ai des frissons. C'est juste quelques accords de guitare soutenus par une rythmique au poil et une mélodie vocale géniale, mais en mixant le tout, tu te retrouves à écouter une des meilleures chansons de l'album. Car il y en a bien d'autres : "Peninsula", grungy à souhait (avec les petites notes de gratte qui font la différence et ce dernier riff ravageur qui (ex)termine le morceau), l'hymne de l'été "Summer gurl", le heavy pop lancinant "White T-shirts and jeans", le punchy punky rock(y) "Draw a line" et le tube mélancolique "Start again". Ce n'est pas compliqué, le morceau à peine terminé avec la mélodie incrustée dans ta tête que tu dois faire la place pour la mélodie du morceau suivant.



En qualifiant le groupe de rock alternatif, je ne prends pas beaucoup de risques, tant Dinosaur Pile-up brasse pas mal de styles tout en restant cohérent dans son déluge sonore et sa propension à empiler les tubes. Ça tombe bien du coup pour un tuyau. Comme le type sur la cover de l'album, je suis sûr que tu vas te ramasser sévère en enchaînant les écoutes de ce super disque. Cerise sur le gâteau, le groupe a publié en 2014 un mini album comprenant des B-sides et version alternative de Nature nurture. En ce qui concerne les autres disques, je ne les ai pas autant poncés que les deux que je viens de t'évoquer, mais c'est aussi de la bonne came (tu pourras notamment ramasser tes dents après avoir écouté "Red and purple" sur Eleven eleven. J'imagine que ça doit bien carburer en live, et un show de 2019 en ligne sur TonTube ne manquera pas de te rassurer sur les facultés du groupe à envoyer sur scène. Ça se trouve, ça va jouer un concert à Paname à l'automne prochain, et si je pouvais éviter de louper ça, ça m'arrangerait. Pas comme mon tuyau sûr Bicurious ou ton excellent tuyau Third Ego que je vais également louper à une semaine près (mais pour la bonne cause, car on emmène Victoria en voyage surprise à Paris le week-end de ses dix ans, en espérant ne pas être trop frustré de ne pas aller faire quelques emplettes chez notre dealer G Joseph). Bref, tout ça pour dire que Dinosaur Pile-up sur disque ou en concert, ça le fait !



En attendant de ranger les disques entre Dinosaur Jr. et Dio dans ma rockothèque (c'est un peu plus reluisant que la rèf' précédente, tu ne trouves pas ?), je te souhaite une bonne écoute, persuadé que ce groupe va te faire remuer le popotin. Pas vrai ?



Bordel, Gui de Champi, tu ne me fais plus jamais ça ! J'étais tout content, quasi fier même, n'ayons pas peur des mots, de t'envoyer mon tuyau le 25/05, un mois avant la deadline, et tu me parles de Dinosaur Pile-Up dimanche 22/06 en fin d'aprèm, alors que je rentre d'un tournoi de beach-volley et suis rincé (j'ai bien cramé aussi), et que j'enchaîne le lundi matin pour une semaine de séjour scolaire sportif (surf, accrobranche, char à voile, biathlon...) avec une classe de 4ème en Vendée... Pour écouter ton tuyau, je ne dispose toujours pas d'appli de streaming, ce qui étonne toujours les gens, comme ce bon vieux MinMin (Flying Donuts, Muscu), croisé par hasard au concert de Teen Mortgage à la Maroq' (oui, j'ai filé un zine au batteur et pris une photo de ce bon tuyau, mais pas acheté leur nouveau LP à 35€, y en a marre !) et ne vais certainement pas filer des sous à Spotify et Daniel Ek, pour que ce dernier fasse des dons à Trump et autres saloperies. Bref, dans l'urgence j'ai ouvert Bandcamp, mais ces salopiauds d'Anglais ne proposaient que leur premier EP et premier album, Growing pains (2010). J'ai lancé celui-ci en préparant ma valise, et suivi ensuite tes conseils avec l'album Nature nurture via Youtube. Bordel, mais ça défonce !! Comment j'ai fait, en effet, pour passer à côté de ce band depuis toutes ces années, n'en ayant même jamais vraiment entendu parler ? Un mystère qui restera inexpliqué à jamais, mais une erreur qui est corrigée grâce à toi. Merci mon ami. Tu t'en sors bien... Et cette voix, elle me dit quelque chose, j'espère que je vais réussir à trouver à qui elle me fait penser. Mais tu fais chier car je n'ai pas le temps de poncer leur discographie.



C'est déjà l'heure de partir à ce séjour, avec les gosses qui ne nous laisseront jamais plus de 30min de répit par jour à mon collègue et moi. Ils ont été chiants d'une force, j'ai rarement connu ça. Et pourtant, on avait laissé les plus relous sur le carreau. Mais non, on a fait le bilan lors du trajet retour, sur vingt gamins, cinq seulement ont été irréprochables de bout en bout, et on a rédigé des rapports d'incidents pour huit d'entre eux ! Ça allait de celui qui pète un morceau de placo au plafond et déclenche l'alarme incendie en jouant au foot dans la salle d'animation (interdit bien évidemment), alors que j'étais pépouze sous la douche, me forçant à sortir in extremis, à celle que je chope avec son téléphone (interdit, séjour déconnecté), à discuter avec sa mère (que ça ne dérange pas, donc), qui est dans toutes les histoires en mode peste, et met par exemple de la crème solaire dans la gourde d'une camarade, "une blague", pour "se venger" selon ses termes. Très drôle. On la gaulera aussi à envoyer un nouveau message à sa mère, via le téléphone d'une autre élève (on en a confisqué quatre plus une cigarette électronique durant la semaine !), et la mère en question débarquera avec 30min de retard en gare de Montparnasse pour récupérer sa fille, sans s'excuser. Normal. On a aussi un petit blond, 17/20 de moyenne, qui frustré de ne pouvoir faire que sept parcours d'accrobranche sur neuf du fait de son âge (pour des raisons de sécurité, le site faisait une distinction entre les 9-13 ans et plus de 14 ans), a maugréé toute l'aprèm, et exprimé son mécontentement en écrivant dans le livre d'or du site « Vous êtes des énormes merdes. Je vais vous éteindre avec mon armée d'avocats... ». Heureusement que je m'en suis aperçu et que j'ai déchiré la page. Il faisait beaucoup moins le malin quand j'ai raconté ça à sa mère au retour... Bref, parmi les autres joyeusetés de ce séjour, on a eu pas mal de malades (vomi), dont la troisième le jour du départ, à tel point qu'on a fait appel à du personnel médical dans le train retour par prévention. On a quand même attendu de passer Angers Saint-Laud, que Paris soit le dernier arrêt, pour ne pas risquer de bloquer le train dans une autre gare, ahaha.



Une fois débarrassé (enfin !) des gamins, j'avais vendredi la soirée de fin de saison de mon club de volley, avant le tournoi de dimanche et je comptais passer la journée de samedi sur Dinosaur Pile-Up et ce bon tuyau, qui a manqué de peu de passer à la trappe du mag censé sortir la veille (faut arrêter d'abuser, ils vont vraiment finir par nous détester dans la team W-Fenec). Pour le coup, je ne peux pas me la jouer Hannibal Smith "j'aime quand un plan se déroule sans accroc". Décidément, c'est le HuGui(Gui) de l'enfer pour ce Mag #66. Je viens de passer 36h qui ne sont pas loin d'être les pires de ma life. À mon tour d'être attrapé par la gastro/vomito/intoxication alimentaire (??), et cloué au lit, que je quittais péniblement (mais fallait pas trop traîner) pour me vider dans la salle de bain, sans pouvoir manger quoi que ce soit. On est dimanche midi, ça va un peu mieux, je viens de m'envoyer Celebrity mansions, bordel, cette voix ça me dit tellement quelque chose, et à nouveau Nature nurture.



T'as complètement raison sur la labélisation alternative rock. C'est complètement ça ! Le disque aurait pu sortir tranquille en 1996. Ça brasse des riffs bien gras, limite metal ("Thrash metal cassette", excellent !), des passages un peu fusion ("Back foot"), des morceaux ultra catchy ("Stupid heavy metal broken hearted loser punk", j'adore le titre !)... nom de nom, c'est pas possible, je ne vais réussir à trouver à qui me fait penser cette voix avant la fin de mon papier. Les power-poppesques "Round the bend" et "Pouring gasoline" derrière ne m'aident pas et me frustrent encore plus... Bingo ! Je l'ai ! On dirait le chanteur de Talk Show Host, groupe de Toronto hyper bien, avec mon pote Fabien Rivenet à la basse. Ouf', je peux continuer l'écoute l'esprit plus tranquille. Celebrity mansions est complètement validé, et je me demande si je ne le préfère pas à Nature nurture. Les deux rengorgent de tubes, j'aime beaucoup "Peninsula" dans ce dernier (l'accointance avec Talk Show Host en encore plus frappante, je vais écrire direct à Fabien pour lui demander s'il connaît Dinosaur Pile-Up), ou encore "Summer gurl", "White T-shirt and jeans" (même s'il faut arrêter les pompages/hommages aux Pixies et la ligne de basse/riff de "Where is my mind"). La petite balade "The way we came", quand ils ralentissent un peu le tempo est bien chouette aussi, avant le plus tendu "Draw a line"... Hum, après une nouvelle écoute rapide (tu ne me laisses pas le choix), je te rejoins finalement peut-être sur Nature nurture... Arf, le temps tranchera, mais une chose est sûre, ce sont deux albums sur lesquels je reviendrai sans faute, que je tâcherai de choper pour les ranger entre Dinosaur Jr. et Dirty Fonzy, et faudra aussi que je jette une oreille à Eleven eleven (pas eu le temps, là), ainsi qu'au petit dernier I've felt better qui arrive fin août.



Nom d'album qui est une habile conclusion, car j'ai en effet jeté mes dernières forces disponibles pour tenter de rendre mes impressions sur Dinosaur Pile-Up à peu près dans les temps (même si bien en retard, désolé Oli et Ted), je vais retourner dormir dans la foulée. Très très bon tuyau en tout cas, je pense qu'il intègre le top 5 assez facilement. Bien joué et rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. Avec, j'allais oublier, une bonne nouvelle apparue depuis la dernière fois, j'ai enfin eu la validation de la salle du Cirque Électrique pour le concert de Third Ego et la release party du fanzine HuGui(Gui) les bons tuyaux #4 samedi 20 septembre. Youhou ! I've never felt better ! 😊