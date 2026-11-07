Duo à la ville, Fra (Burning Heads, Ravi, ex The Eternal Youth) et Wareen (qui n'avait pas rechaussé les crampons depuis 15 ans) ont décidé de prolonger l'expérience et cette intimité sur scène, et la machine s'est emballée pour déboucher sur ce premier disque. Les jambes solidement ancrées dans le garage-rock lo-fi des 60's, Rubber Legs se veulent les dignes héritiers des Cramps, B52's, The Kills et d'autres combos bien plus obscurs. Ceux dont on aime chiner les albums dans des brocantes et qu'on peut retrouver sur les compilations vintages Nuggets ou Pebbles. Porté par les meilleurs labels français du genre, en vinyle bien évidemment, Rubber legs s'adresse à celles et ceux qui aiment l'efficacité d'un riff simple et tranchant à fond de réverb', d'une mélodie brute, des chants suaves qui s'entremêlent, des beats sexy... Si la face A sert de préliminaires jusqu'à "Sea sex and fuzz" (tout un programme !), la face B laisse place à la frénésie des corps (et des jambes) pour des danses endiablées ("The party", "Shing a ling time", "Slip on a banana peel"), la reprise de Boss Hog ("I dig you") nous offrant un répit lancinant mérité, avant l'explosion finale ("DNA"). These (rubber) legs are made for rocking !