Quand on est au sommet d'une énorme falaise, à tutoyer le vide, et qu'on veut rejoindre le fond de la vallée que l'on entrevoit à peine, on peut sauter en wingsuit et danser avec les aigles, ou faire volte face et rentrer par le joli petit chemin de randonnée qui serpente le long de la montagne. Alors c'est sympa la randonnée, puis c'est mignon tous ces petits bosquets, mais ça file moins l'adrénaline qu'un saut dans le vide. Avec Royal Tusk et ses riffs appuyés et saturés juste comme il faut, sa partie vocale parfaite, aux refrains mélodiques et aux chœurs participatifs, et sa section basse batterie qui ne déborde pas trop, on a 10 titres construits pour une petite randonnée dans un style hard rock moderne. Après un EP en 2014, puis le premier LP en 2016, voici leur 2ème LP, simplement baptisé Tusk II, les Canadiens t'emmènent tranquillement faire un tour. Contrairement à ce que peut prétendre la pochette, ça ne va pas saigner, on ne prendra pas un shoot de grosses sensations, mais le quintet d'Edmonton a le mérite de savoir enchaîner les tracks. C'est sans prise de risque ou d'innovation, c'est dommage, mais ça reste une randonnée plaisante, à la fraîche.

Eric