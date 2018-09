Chercher Quixote Tabloïds Do the math Tram track to the blue Artichaut Trop nul pour mourir Naked lunch Rob the robbers Rock the rockers Nyppon cheese cake Loveless Smartly stupid French pop vs english wine

Un pour tous et tous pour un, c'est la devise des mousquetaires. Romain Humeau pour Eiffel et Eiffel pour Romain Humeau, c'est la devise de Mousquetaire #2. Auteur, compositeur, arrangeur, interprète et noyau dur du groupe, Romain Humeau profite que ses compagnons d'aventures aient mis leur parcours commun entre parenthèses, pour proposer son quatrième LP en mode solo. Et ce sont 14 titres inédits qui sont sortis en ce début d'année, 4 mois à peine après le précédent album Mousquetaire #1. Les Ahuris et autres suiveurs, savent que seul ou accompagné de ses acolytes, cet infatigable et prolixe créateur continue d'écrire les belles pages du rock français. Le bon, celui qui mélange le rock anglo-saxon et la chanson française dans une fusion parfaite. Pour cet album, Romain se permet plus de libertés et un (petit) peu plus de digression. Également au niveau des collaborations : avec le rappeur Billyboy sur "Rock the rockers" ; ou avec Slomy alias sa fille Salomé Humeau sur un morceau electro pop "Smartly stupid" qui claque sa bonne humeur. Ne reniant pas sa compagnie mais en fantassin indépendant, le Mousquetaire #2 fait mouche.

Eric