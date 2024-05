Si vous avez envie de voyager à moindre frais et surtout avec un bilan carbone raisonnable, je ne peux que vous conseiller d'embarquer avec les Rochelais de Robot Orchestra, qui via V nous emmènent dans 6 villes européennes visitées au cours de leurs diverses tournées. Il aura fallu quasi 7 ans après Birth(s) pour accoucher de ce nouvel album et ces souvenirs de voyage, mais Rome ne s'est pas faite en un jour, ni "Krakow" ou "Ljubljana". "Riga" non plus, premier titre qui ouvre V et seul au format classique (3 min 30), plus direct, rentre-dedans, quand les autres sont autour des 6-7 minutes.

Chaque chanson fait ainsi office de carte postale et patchwork musical, mêlant post-rock et noise-rock, plages instrumentales atmosphériques et frénésies électriques, chants polyphoniques et cris cathartiques. Les deux camarades de toujours, Steve (guitare/chant) et Dimitri (batterie/chant) se connaissent par cœur et cette osmose s'entend à chaque seconde, mais ils n'oublient jamais de laisser la place qu'il faut à Johan (violon) et François-Pierre (violoncelle) pour former ce quatuor à cordes atypique. À tel point que le groupe pourrait se renommer Mermaid Orchestra tant il est difficile de ne pas succomber aux chants de ces sirènes.