Intro (Where We Went From There) Terenez (Argol) Le passage (Rosloc'hen) Ma / Unan (feat. Madelyn Ann) [Ar faou] Trez bihan (Terrug) Kraozon Aulne (Pont-ar-veuzenn-kimerc'h) The Island (feat. Dave Penn) [Roskañvel] La fôret (Landevenneg) Lañveog La pointe (Kameled)

Paraît-il qu'en Bretagne, il se dit : "Attendez la nuit pour dire que le jour a été beau". J'ai attendu la fin de ce nouvel album de Robin Foster et, une fois le silence revenu, je peux le dire : il est beau. Une nouvelle fois, le compositeur anglais s'est laissé emporter par la magie de la pointe de Crozon pour écrire un album, PenInsular II, qui répond par moments au premier du nom et pousse un peu plus loin l'exploration de notre aventurier. En suivant les rives de l'ambient-pop et du post-rock, il croise son amie Madelyn Ann qui l'emmène sur une terre de trip-hop ("Ma / Unan") avant de braver les flots et leurs courants de fond ("Kraozon") et d'accoster sur "The island" où la solitude se rompt. Dave Penney, autre vieil ami (Archive, BirdPen et We Are Bodies leur projet commun), l'accompagne dans la contemplation. Ailleurs, nappes de synthés, rythmiques discrètes et guitare occupent l'espace, redessinent les paysages, souvent des places et l'infiniment beau, parfois des rocs, une forêt, de la lande, une nature sauvage qui s'apprivoise. La vingtième sortie du label de Pamela Hute est une invitation au voyage, tant touristique que musical, alors embarque !

Oli