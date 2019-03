Dead inside Salvation Rise song 3 The widow You're never alone Playing your song

Quand il s'agit de mettre ses tripes sur la table, Rise People Rise met le paquet avec ce troisième album au nom qui sonne comme un écho à leur propre identité ...And rise, people, rise. Une belle psychothérapie de groupe, pour ce trio parisien, formé de Lucas de Geyter (chant, batterie), Johan Toulgoat (guitare) et Jérôme Baudouin (basse). Il aura fallu 3 ans pour terminer leur projet : enregistrer 3 disques, dans 3 studios différents, de 3 manières différentes : Fuck Vivaldi en 2016, Giants will fall en 2017, et le petit nouveau en octobre 2018. 6 titres d'un rock particulier, pas vraiment dissonant, pas réellement déstructuré, plutôt singulier et globalement très intéressant. Emmené par une voix éraillée, criarde, qui geint et qui lutte ; la guitare pas réellement agressive, mais intrusive et oppressante joue un thème en boucle ; la basse et la batterie rajoutant à cette sensation cyclique et la perte de repères qui s'en suit. Adepte des musiques originales sans être complètement barrées, Rise People Rise saura t'apporter ta dose d'inconfort sonore sans te noyer dans un maelström indigeste. Avec ça, ils ne passeront jamais sur RTL2, mais ils ont toute leur place dans la play-list bimestrielle du W-Fenec.

Eric