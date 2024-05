Dans le Seigneur des Anneaux, Rhûn est une région mystérieuse situé en bordure de la Terre du Milieu. Dans les récits de J.R.R Tolkien, cet espace s'étend indéfiniment. Dans le paysage du rock progressif français existe aussi Rhùn. Un groupe qui rencontre également peu de frontières. Ce dernier se réclame du mouvement Zeuhl : un délire cosmique à la manière de Magma.



Rhùn est composé du Captain Flapattak (voix, batterie), de Restim Käh (voix, basse), Charlotte Pace (violon), Chfab Kaouenn (voix, claviers), Jean Bonëth (saxophones) et de Ludal Le Chacal (voix lead et claviers). En 2013, ce petit orchestre sort un premier album : Ïh. 10 ans plus tard, C'est Tozïh qui se pose dans les bacs.



Tozïh est un format particulier. 38 minutes en trois titres. La première piste couvre à elle seule 21'30. Qu'importe le fond, la forme nous indique déjà un long voyage, une épopée. "Emëht um rhët sam" est une suite de thème qui se suivent. Une approche lancinante qui vient crescendo jusqu'à osciller. Le groupe propose de poursuivre en terrain free jazz. Les cuivres et les claviers se répondent dans une danse avant-gardiste. Le chant en Zeulh - accessible seulement aux initiés (pas moi) - vient mettre le feu au poudre. Captain Flapattak vient déclamer un texte en français difficile à s'approprier. Par la suite, les thèmes continuent à monter en intensité. Rhùn dans son morceau prend bien des allures et montre un caractère libre. Selon le groupe, c'est là que le diable émet et brille. Le début "Sédalg rhëvé" met en lumière le travail de Jean Bonëth au saxophone. Son instrument semble se débattre et virevolter dans un tout plus mouvementé. L'improvisation a encore une fois une belle part. Des reliefs allant du rock psyché au kautrock apparaissent ensuite. Le meilleur du chant est soutenu à plusieurs voix dans une ambiance mystique. "Eripme cirtcele" est avec ses 05'05 le morceau le plus court. C'est pour autant une véritable course instrumentale. Les ralentissements permettront au micro d'alourdir un peu l'ambiance.



Le projet de Rhùn est attirant par sa forme unique. La culture est ésotérique et pourrait en freiner plus d'un. Le chant est souvent dissonant, la musique est aussi complexe qu'intéressante. Il se dégage de ces projets une forme de liberté. Tous les dix ans, Rhùn fait fait un geste pour nous montrer comment évoluer dans des cadres peu communs. Explorateurs de l'expérimental, cet album est pour vous.