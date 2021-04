Alors que le crépuscule éclaire encore faiblement la cité, une étrange roulotte vient de débarquer en ville. Ses roues usées claudiquent sur chaque pavé, emmenant le véhicule au centre de la grande place, au son d'un orgue funéraire et du craquement des panneaux de bois de l'habitacle. La porte s'entrouvre et un Monsieur Loyal apparaît, dandy gothique, il annonce de sa voix creepy le début du spectacle de Rest In Gale. D'autres voix chuchotent, des chœurs s'élèvent, des mélopées orientales et slaves s'échappent sur "Amauri". Puis une "Page blanche" s'écrit à mesure qu'un clown triste fait jaillir des lucioles de ses mains. Monsieur Loyal réapparait soudain au milieu de la foule, entraînant celle-ci dans une épidémie dansante endiablée. Elle les emmène et les embarque sur le "Bateau ivre" d'un Arthur qui finira en transe sur un "I.S.H.A.". Les saynètes continuent de sortir de la roulotte Rest In Gale, glissant vers des sentiments de plus en plus joyeux et électriques. D'autres musiciens apparaissent et la troupe complète explose dans la scène finale avec "The evil electric fall". En guise de rappel, au son d'une guitare et d'un orgue, les artistes remballent les accessoires tout en entonnant en chœur "Sweet disease". La porte de la roulotte se referme, elle reprend sa route. Les yeux se ferment, l'aurore vient, fin du spectacle.



Après 2 EPs savamment intitulés God Bless Jacob Delafon 1 et God Bless Jacob Delafon 2, les comparses de Romainville plantent leur chapiteau pour 10 titres psyché rock creepy. Né en 2014 et initialement composé de Julien Howler et Williams Rains, Rest In Gale s'est étoffé d'autres saltimbanques pour proposer cette poésie musicale venue des ruelles sombres londoniennes, où un Dorian Gray, un Jack the Ripper, un Sherlock Holmes pourraient apparaitre en guest. Sur cette bande son qui reste majoritairement rock, même si l'ambiance générale, portée par la voix de Julien et les orgues d'outre-tombe, pousse le curseur psycho-pop. Rest In Gale propose un nouveau tour de piste original et déluré, alors mate le passage de la roulotte, et laisse-toi tripoter les oreilles.

Eric