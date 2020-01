En moins de deux ans, Remains of Morpheus a su convaincre un paquet de contributeurs pour financer la sortie de son premier album. Comment ? Avec une démo et des concerts chargés de belles promesses. On découvre donc avec le joli digipak de XXI parallels leur univers intégralement instrumental entre rock et métal, assumant complètement leur côté prog, ils se donnent à fond pour créer des ambiances hors des codes et enchaîner des plans aussi complexes que plaisants. On n'échappe pas aux grands noms pour les influences (revendiquées) genre Porcupine Tree / Steven Wilson ("The awakening (Déjà vu)"), Pink Floyd ("The awakening (Fall in)") ou Tool (l'intro à la basse de "Hunted (prosecution)") et on peut même aller chercher du côté de certains foutraques amateurs de jazz, histoire d'ajouter quelques petites touches deci delà, on citera alors Mike Patton ("Hunted (persecution)") ou les autres Poitevins Step in Fluid. Malgré des morceaux assez différents (dans les sons, dans les rythmes, dans l'agressivité ou au contraire la zénitude), Remains of Morpheus nous garde bien au chaud dans son atmosphère et réussit à nous convaincre nous aussi de les suivre.

Oli