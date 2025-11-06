Découvert.e au sein de Facteurs Chevaux lors d'une édition du Festival de Marne et avant sa transition, j'avais suivi les différents projets de Floé, et notamment La Reine Garçon. À mesure où les cheveux de Floé qui portait à l'époque son prénom masculin poussaient, ceux de Delphine raccourcissaient, comme une sorte de transfert, tout d'abord indicible, de masculinité. ''Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme'', c'est finalement cette citation de Lavoisier qui semble correspondre le mieux à cet aboutissement de projet musical. De l'extérieur, cela apparait comme un rééquilibrage et l'aboutissement du projet personnel et musical. Une fois l'abcès crevé, tout semble revenir à une certaine sorte d'osmose. C'est en tout cas ce qui se dégage de l'album et du documentaire qui est sorti en parallèle. Entretien avec Floé et Delphine autour d'un bel album nommé "Tout renaitra différente", qui finalement aurait pu être décliné au pluriel tant les deux artistes semblent avoir effectué une mue depuis le précédent album.

Tout renaîtra différente est un titre fort. À quel moment a-t-il émergé dans le processus de création ?

Floé : Le titre s'est imposé au moment du mixage, c'est un mélange des textes de deux chansons de l'album, "Lâche" et "Différente", une faute de français, et surtout notre slogan transféministe personnel ! La transition est un bonheur et une renaissance ! L'album est d'ailleurs sorti le jour du printemps.

Delphine : Et la renaissance est multiple puisqu'elle ne concerne pas uniquement Floé, mais notre couple et La Reine Garçon.



Comment avez-vous travaillé ensemble sur cet album, à la fois sur le plan musical et émotionnel ?

F : Delphine et moi vivons ensemble, du coup on procède par petites touches. Je peux par exemple arriver avec trois accords et une phrase et on joue avec en essayant de trouver le bon son, le bon groove. On en profite pour développer les harmonies et imaginer des structures, on construit la chanson comme ça. Si on passe cette étape, tout va bien. Parfois, ça bloque, on jette et on passe à une autre idée ! Après, on travaille de façon instinctive, les émotions sont censées parler d'elles-mêmes !

D : C'est Floé qui écrit les textes, ils donnent des clés pour aider à comprendre ses questionnements intimes et ce qu'elle a pu traverser lors de sa transition.



Quels morceaux vous semblent aujourd'hui les plus révélateurs de votre parcours ?

D : "Différente" qui parle de la nécessité de se connecter à ce que l'on est vraiment - sa vraie nature - et qu'on ne pourra pas changer quoiqu'il arrive. "Je n'existe pas" qui parle de la façon dont les proches peuvent vous tenir à l'écart quand ils se rendent compte que vous n'êtes pas comme eux.

F : Dans l'album, il y a "Lâche" qui raconte simplement ma transition et qui est assez directe. "Je n'existe pas", plus douce et imagée, sur la difficulté de s'affirmer et mes doutes. "Donne-moi" aussi, qui est une déclaration d'amour à Delphine et un nouveau départ. "Ni un ni une" au début de ma transition, quand tu n'es plus vraiment un garçon et pas encore une fille. Et "Différente" est notre chanson-slogan, pour couper court au débat fasciste "une femme trans est-elle une femme ?". J'en suis fière !



Le disque évoque des thèmes lourds avec une douceur lumineuse. Est-ce une volonté ou un instinct musical ?

D : On a toujours eu envie que ce disque soit léger, optimiste et lumineux, car les thèmes abordés ne nous paraissent pas dramatiques, mais plutôt remplis d'espoir.

F : Viser le ciel musicalement quand tu racontes des choses un peu graves me semble être une bonne idée, mais c'est totalement instinctif, il n'y a aucun concept dans La Reine Garçon !



Le piano, les guitares, les voix, tout semble très organique. Quelle place accordez-vous à l'enregistrement live et à l'imperfection ?

F : On essaie de trouver une forme de pureté et de dépouillement qui ne laisse pas de place au superflu. C'est aussi le sens de notre travail scénique. Mettre l'accent sur l'intimité aussi. Pour ça, les instruments joués et les voix sont souvent les meilleurs partenaires, et jouer ensemble est très important ! Tu ne fais pas l'amour seul.e !

D : On est très attachés aux prises faites dans des conditions live, qui nous semblent plus vraies, plus sincères.



Floé, comment as-tu vécu le moment où tu as écrit ce fameux mail indiquant de ta volonté de transitionner à Delphine ?

F : Le plus difficile et le plus long a été de me comprendre. Le plus libérateur aussi. Pour le reste, j'ai fait comme j'ai pu ! J'étais persuadée au fond de moi que Delphine m'accepterait telle que j'étais donc je me suis livrée à elle, qui n'était au courant de rien. Mais j'étais incapable de lui parler à ce moment-là, nous étions au bord de la rupture. J'avais peur de ne pas trouver les mots justes aussi. Donc j'ai choisi d'écrire !



Delphine, qu'as-tu ressenti en le recevant, et comment cela a-t-il transformé votre relation ? Finalement, cet évènement majeur semble vous avoir toutes les deux transformées ? Ce qui aurait pu vous séparer semble avoir en quelque sorte remis tes deux plateaux de la balance à la même hauteur, comme un rééquilibrage forcé ?

D : À la réception du mail, j'ai été surprise et désarçonnée, forcément ! J'ai pris du temps pour réfléchir, sans en parler à personne. Je ne voulais pas être influencée dans mon choix. Et à un moment, je suis arrivée à la conclusion que c'était une sorte d'aventure, un parcours que je devais franchir, et qu'il allait m'amener à un équilibre. Je ne pense pas m'être trompée. Ça m'a aidé à me libérer de tout un tas de conventions qui m'écrasaient. Je me sens plus libre et plus vraie maintenant. J'ai gagné une grande sérénité.



Avez-vous craint que la musique ne suive pas ce bouleversement intime ?

D : Non jamais, la musique nous a vraiment accompagné pendant cette période de transition et nous a aidé à nous connecter et nous exprimer autrement qu'avec les mots.

F : Notre vie devait évoluer avant tout ! La musique reflète la vie, si tu bouges, la musique suit !



Le disque semble porter une voix trans rare dans la chanson française. Était-ce une responsabilité ou juste une nécessité ou tout simplement quelque chose qui se fait naturellement ?

F : La Reine Garçon est née naturellement pour exprimer les changements survenus dans notre vie. C'était une nécessité pour nous deux, mettre en phase notre projet et notre existence. Pour moi, au moment du premier album, ça a aussi été un outil de coming-out : "tiens, on a un nouveau projet, écoute et regarde, je suis une femme". Très mauvaise idée, nos proches spécialement ont cru que c'était du théâtre. Encore une fois, tu fais comme tu peux... Sinon, on n'a aucune vision d'ensemble de la chanson française, on en écoute très peu. À la limite, on se considère comme un groupe folk. Je suis née dans les Beatles, j'ai écouté de la musique brésilienne, du folk anglais et du jazz.



Comment vos enfants ont-ils accueilli cette nouvelle étape, et leur ressenti a-t-il nourri votre musique ? Le documentaire montre plus de distance de votre fils, il n'est pas visible à l'écran, pensez-vous que c'est une conséquence des codes sociaux qui nous gouvernent ? Votre fille a l'air plus disposée à en parler, pensez-vous que c'est une question d'âge ou plutôt de genre ?

D : C'est sans doute un peu des deux. Ça reste plus facile du point de vue féminin en général.

F : On a beaucoup attendu avant de parler à nos enfants car on était prisonnières de nos éducations, et on avait peur de les blesser. Certains amis que je fréquentais avant m'ont dit depuis : « Tu as flingué la vie de tes enfants », mais je ne pense pas que ce soit vrai. Notre famille, qui était au bord de la rupture, a gagné une incroyable solidité, et mes enfants sont équipés d'un filtre à cons en plus... Dans le documentaire, on a respecté la vision de nos deux enfants : notre fils avait peur du regard de ses copains, donc il a refusé d'être filmé. Et bien sûr, notre fille ayant cinq ans de moins, son regard était beaucoup plus tolérant. Il faut le dire, les femmes sont globalement plus tolérantes vis-à-vis des transidentités, c'est certain.



La langue française est très présente dans cet album. Comment choisissez-vous les mots, leur charge symbolique ?

F : Pour ma part, j'utilise beaucoup d'images, les mots n'ont d'importance que par les images qu'ils suggèrent. J'essaie de rester instinctive : une image qui vient grâce à quelques mots sur une séquence d'accords, c'est souvent le départ de nos meilleures chansons !



Certaines chansons comme "Je n'existe pas" ou "Donne-moi" ressemblent à des lettres ouvertes. Étaient-elles destinées ?

F : On écrit les textes très vite, instinctivement et sans réfléchir. Avec le recul, "Donne-moi" est clairement adressée à Delphine, c'est un écho au mail que je lui avais fait au moment de transitionner. "Je n'existe pas" était malheureusement prémonitoire de ce à quoi on assiste cette année : l'exclusion des personnes trans des espaces publics dans de nombreux pays, jusqu'à la négation de leur existence.



Le féminin, le neutre, le queer : comment les traduisez-vous musicalement ?

D : Par la douceur et une forme de liberté.

F : Je suis une femme trans assez traditionnelle, et désespérément binaire. J'imagine que Delphine et moi traduisons nos féminités par une sincérité des émotions, et une grande douceur dans la musique aussi. Beaucoup d'autres musiciennes crient plus fort que les mecs pourtant ! Après, vu de l'intérieur, quand tu exprimes un sentiment avec une phrase ou un accord, ça n'est pas queer, c'est juste toi !



Vous citez Big Thief, Joni Mitchell, Anohni... Comment ces artistes résonnent-ils avec vous?

F : Anohni a accompagné ma transition en me rassurant et en me redonnant force quand je faiblissais. Belle personne et voix magnifique ! Découvert plus récemment, Beverly Glenn Copeland, formidable chanteur trans canadien de 80 ans, a beaucoup écrit sur le cycle de la vie, et je crois que je pourrais l'écouter pour l'éternité. Pour le reste, j'essaie de réévaluer ma discothèque avec le regard d'une femme, et c'est particulièrement déprimant, la plupart des artistes mis en avant restent des mecs - et c'est encore plus vrai dans la musique des années 60-70.



Comment s'est passée la collaboration avec Lonny à la réalisation ? Elle aussi en tant que "fille de" a dû passer par des étapes d'affirmation pour devenir elle-même sans l'ombre portée de son père, c'est quelque chose qui vous a permis de vous comprendre dans le façonnage de l'album ?

F : Lonny a été notre sauveuse ! Nous adorons sa musique et elle a toutes les qualités humaines pour la réalisation. Et nous voulions absolument que ce soit une femme pour nous sentir à l'aise. Lonny, merci pour ta patience ! Nous avons travaillé sur l'écriture des chansons, puis répété ensemble (elle nous accompagnait au piano) avant de partir en studio au Québec.

D : Lonny a été extrêmement bienveillante avec le projet. C'est quelqu'un de généreux et d'une grande ouverture d'esprit. Elle est solide et entière.



En studio, comment Jean-Baptiste Brunhes (Emily Loizeau, Superbravo, Bertrand Belin) et Antoine Pinet (H-Burns, Dead Horse One) vous ont-ils aidées à incarner vos chansons ?

F : Lonny a eu l'idée de solliciter Antoine, qu'on connaissait, et qui est multi-instrumentiste. Il nous a amené une palette plus large d'instruments, ce qui est une évolution par rapport à notre premier album de 2021 - enregistré en duo. Son expérience a été très utile. Nous voulions aussi absolument emmener Jean-Baptiste avec nous à Montréal pour les prises de son car on était très contentes de notre collaboration sur ce premier disque, et aussi de ce qu'il avait fait pour Facteurs Chevaux. Il y a une vraie vibration qui passe entre nous, c'est quelqu'un de très sensible. Très doué pour les prises live aussi, qui demandent beaucoup d'attention : enregistrer plusieurs personnes en même temps, c'est toujours compliqué.

D : On avait déjà travaillé avec JBB sur le premier album de La Reine Garçon. C'est quelqu'un d'extrêmement doux, diplomate et patient et qui a une vraie volonté de restituer un son naturel. Pour nous, c'était la personne idéale pour les prises, c'est pour ça qu'on l'a embarqué avec nous au Canada. Nous n'avions jamais travaillé avec Antoine Pinet auparavant, même si on l'avait croisé par l'intermédiaire d'amis communs. C'est Lonny qui a proposé qu'il fasse partie de l'aventure. On a fait des séances de répétition avec lui, qui ont confirmé que c'était la bonne personne. Il sait jouer de beaucoup d'instruments : guitare, basse, batterie, claviers..., il a un son brut - dont on avait envie sur ce disque - et il se met toujours au service de la musique.



Vous jouez souvent pour des causes féministes et queer. La scène est-elle un prolongement de votre intimité, un acte politique ou la difficulté de s'imposer dans le circuit plus traditionnel de la programmation ?

F : On tente d'emmener notre intimité sur scène, c'est un vrai challenge ! On utilise des micros d'ambiance qui permettent de jouer sans être branchées, juste nous deux, et sans filet. Après, quand tu es trans, tout est politique. Depuis le début de La Reine Garçon, sans qu'on l'ait voulu, notre public est majoritairement féminin donc on est heureuses dans un milieu féministe et queer. Forcément, un projet transféministe lesbien a du mal à trouver sa place dans l'univers traditionnel de la programmation, conservateur et masculin. Pour un certain nombre de ces mecs, on est un peu la porte de la cave dans les films d'horreur, celle qu'il ne faut pas ouvrir sous peine de ne pas remonter. Avec une grande naïveté, on a mis un moment à le comprendre. L'amour se transforme en colère et tu te radicalises, c'est inévitable.

D : Au départ, les milieux féministes et queer étaient les seuls endroits où nous étions accueillies les bras ouverts. Petit à petit, c'est devenu une évidence et un acte militant.



Le documentaire "Puissance 2" prolonge l'album. Est-ce un second volet de la même œuvre ou une autre manière de raconter ?

F : Les concerts du premier album nous ont désarçonnées : les retours des spectatrices étaient régulièrement de l'ordre de l'intime... "Le concert m'a touchée car ma fille vit avec une fille qui devient un mec...". Du coup, au moment de préparer le deuxième album, on a pensé qu'une vidéo documentaire pour expliquer le sens du projet serait bienvenue. Et on a eu la chance extraordinaire de rencontrer Camille Ducellier, qui a réalisé "Puissance 2" et les autres vidéos qui accompagnent le disque, qui a su nous comprendre et faire partie de notre famille le temps du tournage !



Comment avez-vous été accueillies dans le milieu musical depuis la création de La Reine Garçon ?

F : Trop vieilles pour Miss France, pas assez soumises, pas assez de seins non plus, ça va être compliqué ! Mais tout va bien, on est régulièrement insultées, menacées et censurées...

D : On sent une grande fragilité et difficulté du milieu musical à évoquer et accepter ces questions de genre. On espère que les choses évolueront et que ça ne sera plus un sujet dans un futur proche.



Et maintenant : quelle est la suite ?

F : On va repartir sur de nouvelles idées et on verra où elles nous mènent... J'aimerais que La Reine Garçon reste un havre de paix malgré le durcissement extérieur.

D : Des concerts un peu partout en France dans les mois qui viennent et aussi au Québec.



Le mot de la fin ?

D : Vivre, aimer, s'ouvrir sur le monde, jouer, apprendre, être libre.

F : Longue vie à la trans insoumise !

Merci La Reine Garçon.

Photos : Manon Ricupero