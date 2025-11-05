Il y a des disques qui guérissent doucement ce qu'ils mettent à nu. Tout renaîtra différente, l'album de La Reine Garçon, n'est pas seulement une œuvre folk d'une grande beauté formelle. C'est un geste de survie, un chant d'amour, une mue. Composé par Floé et Delphine, couple dans la vie depuis trois décennies et désormais duo musical queer, cet album est né d'une déchirure : l'annonce par Floé de sa transition de genre. Mais comme le dit la chanson d'ouverture : "Accepte tout mon amour".



On aurait pu craindre un disque douloureux, mais c'est l'inverse qui surgit. Ce sont dix titres d'une douceur enveloppante, de celles qui vous tiennent la main dans l'orage. Les arrangements sont dépouillés, tendres, précis. La guitare acoustique y côtoie un piano simple et sincère, les voix se cherchent, se superposent, s'appellent. Les textes, eux, sont d'une pudeur bouleversante. « Comment faire il te faudra admettre / Que plus rien ne sera jamais pareil » chante Floé dans "Lâche", adressé à Delphine, avec une honnêteté brute. Dans "Je n'existe pas", elle dit le vertige de ne pas être reconnue, dans une mélodie qui rappelle les inflexions californiennes de la folk des années 70. On pense à Joni Mitchell pour la ligne claire, à Anohni pour la voix portée par un souffle militant, à Big Thief pour cette manière d'être à la fois fragile et indomptable. Le morceau "Monstre" est une gemme pop-folk nocturne, tandis que "Donne-moi" et "Plie mon cœur" s'inscrivent dans une lignée de chansons d'amour qui ne cherchent pas à convaincre, juste à dire vrai.



Réalisé par Lonny, l'album bénéficie d'une production discrète mais précieuse. L'enregistrement au Studio B-12 au Canada apporte une ambiance feutrée, presque enneigée. Chaque note respire. Mais ce qui rend cet album rare, c'est ce qu'il incarne : la musique comme dernier fil de lien, comme acte de foi dans la transformation. Dans ce disque, la transidentité n'est ni mise en scène ni démonstrative : elle est vécue, aimée, chantée. La Reine Garçon signe un premier album bouleversant, lumineux et juste, qui apaise sans jamais simplifier. Un refuge sonore pour celles et ceux qui traversent, se cherchent, ou simplement écoutent avec le cœur ouvert.