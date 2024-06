Ignition Hyperspace Asteroids The wanderer Rocket roll A million suns No way back Planet III The message

Comme il y avait déjà une bonne dizaine de Redshift, le groupe francilien auteur d'un premier album Duality en 2018 est devenu The Redshift Empire. Pourquoi viser petit quand on rêve en grand ? Après tout, on imagine assez bien le combo balancer ses songs dans un stade acquis à sa cause. Des riffs mélodieux, des distorsions un poil métalliques, quelques solos endiablés et une belle série de refrains accrocheurs, ils ont tout pour captiver les foules les plus larges et construire un empire. Si l'ensemble s'écoute avec une grande facilité, ce New horizons a les défauts de ses qualités, il est un peu trop lisse pour vraiment laisser sa marque (et tombe parfois dans le mielleux comme sur "A million suns" ou "No way back"), j'aurais préféré que le combo s'enflamme davantage et pousse au maximum les idées de "Ignition" ou "Rocket roll" pour qu'ils sentent davantage la sueur que l'eau de rose. Les titres aboutis comme "Asteroids" sont trop rares pour qu'on ait un très bon album mais leur présence nous oblige à surveiller de près le groupe qui en a encore sous le capot.