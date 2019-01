Les Etats-Unis, c'est pas le Luxembourg. Un paquet de monde sur un vaste territoire. Proportionnellement, il y a donc beaucoup plus de zicos qu'au Luxembourg, et le potentiel de création musical doit donc être énorme pour le pays du melting pot. Alors bon, c'est le cas, et les Ricains ne tournent pas tous au country et savent innover. Mais en ce moment, dans la tranche rock alternatif ça sent le clonage à tout va. Et le groupe qui vient de sortir de la chaîne de production (et son deuxième LP), reste dans la continuité de la production Alternative Rock Made In USA. Alors évidemment que les 11 titres de ce Thread sonnent pas mal, maîtrisent les changements de tempo, proposent des guitares aux riffs aux petits oignons et un chant clair et mélodique (qui n'est pas sans me rappeler le chanteur de Posies, ...désolé de chercher aussi loin). Ça sent les années 90's, du temps où les Stone Temple Pilots, Pearl Jam vibraient aux oreilles du monde. En définitive, c'est dommage d'avoir du potentiel, une facilité d'écriture, a priori un certain succès outre-Atlantique et de ne se démarquer des autres groupes que par un artwork ... bien étrange (pour ne pas dire raté).

Eric