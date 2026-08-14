L'apocalypse approchant, la sélection naturelle et le Darwinisme fonctionnent à plein régime avec les Bordelais. S'il ne doit rester qu'un groupe à porter fièrement l'étendard du Rock avec un grand R, ils vont tout faire pour que ce soit le leur. Quatre ans se sont donc écoulés depuis le précédent LP, temps nécessaire pour concevoir, mettre en boîte et accoucher de cet enfant de l'été, grâce aux bons soins à nouveau de l'obstétricien du son Amaury Sauvé (Birds In Row, It It Anita, Point Mort...). Pour un résultat qui, sans surprise, est à la hauteur et dans la continuité de la route tracée par Red Sun Atacama. Route qui nous emmène tout droit, pied au plancher à travers le desert-punk, en s'affranchissant de toute limite de vitesse, tout en s'autorisant de nombreux ralentissements heavy-psyché, histoire de mieux profiter du paysage. Cette dualité, qui peut être déconcertante au début, fait aussi la force du trio. Dans un même morceau (exemples : "Passenger" ou "Commotions", mais j'aurais presque pu tous les citer), on peut convoquer à la fois la fougue et l'énergie de Fu Manchu ou Queens Of The Stone Age, et des envolées plus psyché 70's, que n'auraient pas reniées Led Zep' sous acides. Pas étonnant que Red Sun Atacama soit signé sur Mrs Red Sound, le label de Mars Red Sky.