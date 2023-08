Je ne vais pas te faire perdre ton temps et entrer dans le vif du sujet. Le revival rock des années 70 a encore la côte en ce début de décennie, et l'incontestable succès de Kadavar et Blue Pills (pour ne citer qu'eux) en est la preuve. Red Cloud, un groupe venant de Paris et fondé en 2018, joue admirablement bien dans ce registre et s'avère être le croisement parfait de Led Zeppelin, de Deep Purple et, soyons fous, de Rival Sons. Faut dire qu'avec Red cloud, leur premier album autoproduit, le groupe n'y va pas par quatre chemins : ça rock et ça roll à fond les ballons (dirigeables) sur (pourpre pro)fond de guitares endiablées, de rythmiques puissantes, de délicieuses nappes d'orgue et, comble du bonheur et du plaisir, de vocalises géniales de Roxane. De "The battlefield" à "Velvet trap" en passant par "The night" ou "Bad reputation", Red Cloud reste constant et fidèle à ses amours de ce style musical qu'on aime tant. Bref, c'est "Aucune tromperie sur la marchandise" et, cerise sur le gâteau, aucune date de péremption au programme. À consommer sans modération. Miam !

gui de champi