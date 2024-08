Take a look at me n'est pas le nom d'un album de Reborn. Ni même celui d'un EP. Non, c'est le nom d'un single. Mais du genre, single single. Un seul titre quoi ! Pour le coup, ça fait longtemps que je n'avais pas reçu ce genre de format à chroniquer. En fait, ça n'arrive quasiment jamais. Il faut dire que l'exercice peut s'avérer périlleux : écrire une chronique à propos d'un morceau, ce n'est pas rien. J'ai dû le faire une fois, pour l'EP Loving it all de Flying Donuts, mais il y avait matière car le morceau fait 20 minutes. Ce qui n'est pas le cas de Take a look a me qui affiche tout de même presque six minutes au compteur. Le single est sorti fin 2022 et il va falloir que je repense mon organisation de chroniques de disques (car là, ça fait beaucoup de retard !). Se définissant comme un groupe de Metsoul (ça doit vouloir dire Metal teinté de Soul), Reborn est un groupe de Toulouse emmené par la chanteuse Phoenix et mérite bien une petite exposition dans ces pages. Il est bien difficile de juger un groupe sur un morceau ; n'empêche que si tu apprécies le metal mélodique avec quelques accents symphoniques avec un rythme lourd, ça devrait te plaire. Je te laisse te faire une idée, le morceau étant écoutable en ligne. Voilà.