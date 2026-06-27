Initié en 2020, le gang des Rebel Angels ne prétend pas autre chose que de juste jouer du "classic rock" avec une prédilection pour le hard des années 70/80 qui est donc surtout un gros rock mettant en avant du groove, des riffs et des mélodies aguicheuses. Ils sortent un EP en 2022, écument les bars de la région parisienne et s'offrent un ticket pour une virée à la Convention Rock n'Metal de Fismes en 2025. C'est lors de ce concert que sont enregistrés les 4 morceaux de Hot live qui permettent de braquer quelques lumières sur le combo en attendant leur premier album en 2026. Jouant la sécurité, ils proposent en version live les trois titres parus sur leur EP dont l'éponyme "Rip it off", le groupe joue sur les ambiances et ajuste le tempo pour ce qui est leur morceau fanion. Un peu moins emballant "Rock'n'roll outlaws" précède leur cover préférée, celle de "Hair of the dog", morceau de Nazareth (repris également par Guns N' Roses). Choix curieux car leurs compos ont peut-être plus d'intérêt, c'est le cas de "She talks too much", punchy et accrocheur, c'est mon titre préféré et il semble montrer la direction prise par les Franciliens pour la suite de leurs aventures. Et s'il n'y avait pas les petits mots pour le public et quelques applaudissements, on aurait bien du mal à savoir que c'est un live tant le son est propre !

Oli

Publié dans le Mag #69