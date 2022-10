A l'heure où tu liras ces lignes dans le numéro 50 du zine aux longues oreilles, Taking Off, le premier album de The Rapports, ne sera pas encore sorti. Sauf si tu commences la lecture du mag après le 20 mai 2022 et du coup, cette intro n'aura que peu d'intérêt car The Rapports aura alors inondé les ondes, se produira dans les stades du monde entier et sera multiple disque d'or grâce à sa brit pop rock qui déménage (et n'aura donc plus de secret pour toi). Ou alors Taking Off, malgré un accueil dithyrambique de la critiques rock, bénéficiera d'un succès d'estime auprès du grand public sans commune mesure avec la qualité de ce disque dont je vais te parler au prochain paragraphe. Dans tous les cas, The Rapports restera l'un des joyaux de la Couronne britannique.



Formé en 2016 par le guitariste/chanteur Tom Skilton, biberonné à la Lager et aux groupes en The (The Kinks, The Strokes, The Jam) mais pas que (Arctic Monkeys a également dû tourner sur les platines), le groupe de Brighton fait ses armes sur les scènes locales puis nationales avant de franchir le cap de l'album enregistré dans leur home sweet home britannique et en Normandie (certainement du fait de leur rencontre avec les gens du label Noa Music basé à Forge-les-Eaux). Et quel album ! Il aurait mérité de figurer dans l'iconique rubrique HuGui(Gui) les bons tuyaux mais pour ce coup-ci, c'est à toi, oh lecteur, que je réserve la primeur des bonnes sensations procurées par Taking Off. Basse rondelette, guitares aux sons clairs, rythmes entraînants et mélodies vocales étincelantes sont au programme de ce premier effort discographique. Pas d'erreur sur la marchandise, ça joue à l'anglaise et dans la plus grande décontraction qu'il soit. Et surtout, ça joue juste et ça fait mouche à chaque titre, et ce dès le dansant "Split it out" (single parfait) et "Wanna be" (qui pourrait rappeler Bloc Party), en passant par l'émouvant "Alive" et le remuant "I was wrong". Sans déconner, les (meilleurs) groupes de pop anglais sont des faiseurs de tubes et The Rapports s'inscrit dans cette pure et digne tradition. La deuxième partie du disque est plus mid tempo (dont l'étonnant "Something wrong" à l'intro flower power), laissant la part belle au chant versatile et un brin foufou de Tom Skilton pour finir sur un temps fort de l'album ("Gimme all your love") taillé pour le live. Neuf titres au compteur pour un disque super agréable et qui passe trop vite. Heureusement que la touche « repeat » existe !



Pour un premier essai, The Rapports tape dans le mille. C'est vrai, bien exécuté et le chant est une vraie réussite (ce qui n'est pas toujours le cas pour ces groupes po(m)peux et pompant). Et même s'ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, le rock teinté de pop (ou l'inverse, selon les humeurs) de The Rapports sent à plein nez la sincérité et l'amour de la musisque. Que demande le peuple ? God save The Rapports !

Gui de Champi