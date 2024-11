45 ans. Putain, ça fait 45 ans que Raoul Petite tourne sans interruption. Avec un line-up à géométrie variable et un seul membre rescapé de la formation originale (Carton), certes, mais quand même. 45 années à prodiguer la bonne parole du rock burlesque et délirant sur fond de rock, reggae, funk et plus si affinités, ça mérite d'être souligné. Alors pour marquer le coup, le groupe propose un best of live de 48 (!) titres répartis sur trois CDs. La version vinyle comporte quant à elle dix titres, tout comme le disque promo qui a été mis à notre disposition, mais c'est déjà bien suffisant pour se rendre compte du phénomène Raoul Petite. Avec Road fatigue, le festin est gargantuesque, la folie est perceptible à chaque plan alambiqué, le fun est constamment présent dans les paroles décalées et la joie communicative est omniprésente.

Décrire chaque chanson de ce joyeux bordel dans cette chronique serait indigeste pour le lecteur que tu es, alors je n'ai qu'une chose à te conseiller : cours chez ton disquaire préféré et va te prendre une bonne rasade de ce groupe (dans ton) kulte !