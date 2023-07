Chez La Face Cachée (disquaire et label de Metz), ça ne rigole pas avec la promo ! À peine quelques mails échangés que je recevais ce LP numéroté, au chouette packaging sérigraphié. Pochette trois volets, noire, ornée de crânes et de corbeaux... Tu m'étonnes, avec un nom de groupe pareil, ils n'allaient pas faire dans le psychédélisme et les couleurs chatoyantes. Le disque est du reste dédié aux "asthmatiques de la vie... ".



Le trio nancéien a donc de la rancœur à revendre, comme des millions de Français qui manifestent actuellement à force de galérer et se sentir spoliés, et est bien décidé lui aussi à ne jamais baisser la tête (qu'il a bien dégagée au niveau des oreilles). Musique frontale, punk-rock/oi! et même plutôt cold-oi!. La oi! en France a toujours été très vivante et présente (avec ses hauts et ses bas) et reconnue internationalement. Camera Silens (j'y reviendrai), Komintern Sect, Brigada Flores Magon ou Lion's Law en sont quelques dignes représentants des différentes décennies. Ceux que je peux citer spontanément en tout cas, n'étant pas spécialement expert en la matière pour être honnête. Je ne sais pas si c'était le cas avant mais ces dernières années, une vague de groupes a décidé d'apporter une nouvelle aspiration au genre, en y insufflant un courant froid et des influences cold-wave, notamment dans les plans et sons de guitares, avec plus ou moins de finesse. C'est-à-dire en s'éloignant plus ou moins du punk et de la oi! originelle. Il y a une scène importante à Lille (Kronstadt, Traître, Utopie...), à Brest (Syndrome 81, Litovsk...) et Rancœur à Nancy entend donc déplacer le curseur vers l'Est, ce qui avait déjà été initié par les Oi Boys messins. Quand je vous disais que cette scène était active !



Sans échapper aux codes (qui a dit clichés ?) du genre, mais sans en avoir la prétention non plus, le trio s'en sort bien à l'écoute de ce premier album. J'ai d'ailleurs eu envie d'y revenir à de nombreuses reprises. Le champ lexical des textes et titres de chansons n'est guère joyeux, à l'image du monde dans lequel on évolue : "Rancœur", "L'Enfer", "Angoisse", "Errance", même si un morceau échappe à ce chaos, le lumineux "Braquage", mon préféré. Référence et hommage complètement assumé à Gilles Bertin, chanteur de Camera Silens et braqueur de banque (la Brink's à Toulouse en 1988), qui passera près de 30 ans en cavale et mourra du sida en 2019. Si vous ne connaissez pas cette folle histoire, penchez-vous sur son autobiographie, sortie quelques mois avant sa mort et le documentaire vidéo qui a suivi. C'est même un triple hommage que Rancœur rend à Camera Silens car outre s'inspirer musicalement du groupe et consacrer un morceau à la mémoire de Gilles (" classe criminelle, qui brille dans le ciel, une vie sans sursis, une légende infinie "), il reprend également "Suicide", présent dans l'album culte Réalité (1982) de ces derniers. Mais ce serait injuste de les cantonner à une simple copie. À défaut d'en être les fers de lance, Rancœur devrait faire partie des seconds couteaux inspirés et aiguisés de cette nouvelle scène cold-oi!, que je vais continuer à suivre de près.

guillaume circus