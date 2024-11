Never on time Mouse trap Uppercat No means no Fake as fuck Afraid to die Worst friend

En mars dernier, je suis tombé par hasard sur la page Bandcamp d'un groupe toulousain qui venait de sortir un nouveau disque. J'en retiens davantage la qualité des quelques titres écoutés que le nom de cette formation de post-punk/punk-garage. Quelques jours plus tard, croyez-le ou non, je reçois un colis de chez Araki Records dans lequel se trouvait précisément cette galette (j'ai reconnu de suite cette belle pochette couvertes de dessins de chats plutôt stylé tatoo). Quand ça vous tombe dessus, c'est qu'il s'agit d'un signe : l'énergie débordante d'Uppercat des Radical Kitten ne pouvait que me plaire. Quelque part entre Cocaine Piss pour la folie démonstrative punk (sans le côté hardcore) avec la voix incontrôlée, et Mary Bell pour le grain garage-punk, Radical Kitten y ajoute une fièvre dansante proche de Duchess Says, qui en termes de frénésie, n'est pas le dernier né non plus. Bref, tout ce maelstrom de sonorités me parle, tout comme cette armée de mots balancés contre, notamment, le masculinisme (avec l'excellente "No means no") . Et oui, quand on se revendique queer et féministe, on sait que la rage voire l'uppercut ne suit pas très loin derrière.