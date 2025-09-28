Tel le Phoenix qui renait de ses cendres, et forts de leurs expériences passées au sein de diverses formations angoumoisines, quatre trentenaires se sont acoquinés pour former R3vivre (un lien avec l'excellent combo ricain RVIVR ?) et balancer un premier album très abouti.



À défaut de le faire revivre (il faut savoir rester modeste dans la Victoire), ils entretiennent la flamme et font perdurer un punk-rock mélodique chanté en français, qui trouve ainsi toute sa place dans l'écurie Guerilla Asso, et qu'on peut rapprocher de Charly Fiasco ou encore Dolores Riposte. Sans oublier les influences américaines, NOFX en tête sur "Pas le temps", morceau dans lequel ils ont pourtant bien pris le temps de rendre hommage à "Linoleum", ou The Ataris sur "Influences" justement. Malgré son titre et sa pochette, la teneur générale de l'album n'est pas trop à la fête. Écologie ("Tout ça pour ça"), monde du travail ("Robots"), introspection ("Absent")... la naïveté et l'insouciance des jeunes années sont passées, et l'âge adulte ne fait pas franchement rêver. Le constat est amer, mais la pilule passe mieux en l'évacuant au travers ces douze morceaux empreints d'une douce mélancolie, de refrains accrocheurs et fédérateurs et des très nombreux chœurs ("Si demain", "Les sages"). Mais s'il ne fallait retenir qu'une victoire dans ce disque, ce serait "Les chemins de traverse", qui m'a accroché d'entrée et me file toujours les poils après moult écoutes. Autrement dit, un titre grâce auquel tu te sens vivre, voire revivre...