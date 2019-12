Stranger Long way L.A. river Older Kinda Low See heaven By my side Worn out Fucking devil

Le cow-boy a son cheval, le soldat a son fusil et Piero Quintana a sa guitare. Et dans la série de ces associations fonctionnelles, fusionnelles, évidentes, Piero Quintana, t'explique avec les 9 titres de son Older, comment on peut faire l'expérience d'un blues loin d'être mort, plutôt revenu à la vie façon Frankenstein, à coup d'électricité débridée, d'un gros son puissant, gras, un peu sale. Et la six-cordes c'est bien, mais si on chante dessus c'est mieux. Et c'est encore meilleur avec Piero Quintana qui pose sa belle voix en mêlant la rage du rock avec la mélancolie du blues. Il faut dire qu'avec une carrière débutée dans les années 90, Piero Quintana maitrise son sujet, et les titres de son dernier album, déroulent tranquille, entre le riff et le refrain accrocheurs de "Stranger", le blues épuré d' "Older", le quasi post rock "Worn out" ou une ballade sous tension avec "Fucking devil". Avec Older, Quintana Dead Blues Experience aka Piero Quintana va t'expliquer ce qu'est le blues rock, l'authentique, celui qui chauffe la barbaque, picote le palpitant et caresse les cages à miel.

Eric