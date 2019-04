Bien qu'enregistré dans la foulée de Voodoo caravan, Hooray ! It's a deathtrip n'est pas tout à fait dans la même veine. Alors certes, ça reste du stoner bien punchy et catchy mais le groupe ayant décidé de changer de studio et de production, le son d'ensemble est plus "pur", plus direct, et si les chauds effets sont toujours présents, la saturation emplit moins les enceintes qu'auparavant. C'est donc à Halmstad au Slaughterhouse de Rickard Bengtsson (Spiritual Beggars, Arch Enemy, Shining...) que les chevelus posent leurs valises le temps de capter une dizaine de titres, à noter que le mixage sera confié à Daniel Bergstrand (In Flames, Shovel, AqME...). Outre le lieu et le personnel, c'est la façon de faire qui fait progresser le groupe qui n'enregistre plus "live" mais chaque instru séparément, au final, avec des compositions propres à leur style, le rendu est plus massif, a plus d'impact et sonne résolument moins "seventies". Perso, je préfère Voodoo caravan même si Hooray ! It's a deathtrip compte quelques très agréables moments comme "Handful of flies" et ses sonorités orientales (le sitar, ça donne du style !), la complainte "Control" ou le survolté "Spinnin around". Ici, seul "Been here once before" est offert en bonus sans trop d'info, il s'agit certainement d'une chute de studio.

Oli