Le stoner incandescent étant toujours bien présent dans les bacs, Metalville, le nouveau label de The Quill a décidé de rééditer deux de ses vieux albums, en l'occurrence le deuxième Voodoo caravan qui date de 2002 et son petit frère Hooray ! It's a deathtrip (2003, lui aussi paru via Steamhammer). Deux opus qui étaient synonymes du sommet de la carrière du groupe alors que celui-ci s'était disloqué. Avec la reformation (et certainement des ventes au-delà des espérances) et quelques nouveaux très bons brûlots (au moins Born from fire), rééditer ce que les Suédois avaient fait de mieux n'est pas une mauvaise idée...



Voodoo caravan en lui-même vaut déjà son pesant de cacahuètes tant le combo joue alors sur tous les registres, du stoner le plus classique au rock le plus langoureux, alternant mélodies claires et parties plus vindicatives avec cette touche très Chris Cornell (celui des débuts de Soundgarden) que Magnus Arnar maîtrise à la perfection. Les onze titres de la galette proposaient donc déjà une large palette de sensations mais ce sont quatorze qui avaient été gravés sur les bandes du studio Berno de Malmö (studio où ils ont enregistré leurs précédentes productions et qui a vu passer The Haunted, Amon Amarth, In Flames, Satanic Surfers...), des trois chutes, deux ont eu le droit d'apparaître sur la version japonaise, la troisième "Spiral" était restée dans les cartons jusqu'à maintenant. C'est un morceau très lourd avec un gimmick accrocheur, pas le plus exceptionnel des morceaux mais du bon The Quill quand même grâce à un joli solo dans la partie instrumentale centrale. Des deux autres raretés, "Gather round the sun" est de loin le plus intéressant, ne pas le voir dans la tracklist d'origine suffit à comprendre le niveau de cet opus devenu un must have (et pas que pour la participation de Michael Amott de Spiritual Beggars/Arch Enemy sur "Shapes of afterlife" qui bénéficie aussi d'une ligne de basse très sympathique).

Oli