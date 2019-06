Quentin Sauvé est le frontman de Birds In Row (mais a aussi officié dans autres groupes comme As We Draw, Calvaiire) alors quand il se retrouve seul, il met de côté le scream-punk noise saturé-core pour ne garder que l'essence même du rock : guitare et une voix. Sa guitare, sèche et pure, sa voix, chaude et limpide, jouent ensemble sur les émotions, la douceur, la tendresse. Le Lavallois nous désarme tant il est touchant, nombreux sont les gars à ne s'exprimer qu'avec une gratte acoustique en mode folk (Forest Pooky (ex-The Pookies), Federal, Jonah Matranga (Far, OneLineDrawing...)) mais rares sont ceux à se livrer autant et ouvrir leur cœur comme Quentin Sauvé le fait sur Whatever it takes. C'est donc un projet bien plus personnel que son précédent travail en solo (Throw Me Off The Bridge), un travail plus épuré (seuls quelques ajouts viennent enrichir certains titres comme sur "Love is home" où il étoffe la guitare ou sur "Riddled" où des cuivres viennent titiller les oreilles), une œuvre intime qu'il partage avec nous comme si nous étions frères (we care for each other / we share the same mother), un album aussi exceptionnel pour son écriture que pour les sentiments qui en émanent.

Oli