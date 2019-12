Pas de titre et juste leurs initiales, ce qui ressemble à un premier album "carte de visite" est en fait le quatrième opus des Quaker City Night Hawks, trio (Patrick Adams, bassiste et chanteur, ne fait plus officiellement parti du groupe) qui nous vient de la banlieue de Dallas au Texas. Un des coins du monde qui peut revendiquer être à l'origine du blues et donc du rock, deux styles qu'affectionnent particulièrement nos oiseaux de nuit qui livrent 10 titres écrits avec la chaleur du son des seventies, quelques notes d'instruments empruntés au jazz (saxophone, trompette), un bon vieux piano de saloon et quelques litres de whisky. On a du cool, du très cool, de la chanson de feu de camp, du solo bien envoyé mais aussi un peu d'élan stoner ("Hunter's moon", "Freedom") qui font de cet album un ensemble cohérent et pas chiant pour deux sous même si les Américains n'inventent rien, leur americana version hard plus que folk vaut le détour si tu veux réchauffer l'atmosphère un matin d'hiver ou diffuser une musique d'ambiance pour faire griller les saucisses cet été.

Oli