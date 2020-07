Anciennement connu sous le nom Quadrupède (avec 2 EPs et un album au compteur sorti il y a cinq ans), le duo manceau a choisi de porter le blaze QDRPD pour débuter une nouvelle ère. Fini le math-rock alambiqué (et c'est pas plus mal, vu le nombre de formations qui se tirent la bourre), place aux sons froids électro-acoustiques dans lesquels les instruments accompagnent la mise en avant d'une programmation sonore et rythmique futuriste et époustouflante contenant par moments des samples de voix humaines passés sous effet. Clairement, ça vous change la face d'un groupe. Pour le quidam moyen, Interiors sera le disque le plus inaudible de l'année. J'avoue qu'il est très troublant, qu'on est même à la limite de penser que c'est du génie, tant il nous est rare de tomber sur des enchevêtrements de sons de ce type en constant mouvements, tantôt hypnotisant, tantôt glaçant, à la fois musclé, épileptique et neurasthénique. Interiors, c'est un peu la dose de speedball qu'il te faut pour casser la routine et vivre d'uniques sensations.

Ted