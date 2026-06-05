Nous n'avions plus trop de nouvelles des Suisses de Puts Marie depuis l'époque Catching bad temper (2018) où nous les découvrions, alors que le groupe avait quand même déjà pas loin de 20 ans d'existence et qu'il sortait d'une période faste avec ses deux volumes de Masoch. On les retrouve en 2025 avec un nouvel album au nom imposant, alors que son contenu l'est moins. Tandis que le précédent était varié, aventureux et mordant, ce petit nouveau freine les ardeurs, devient moins direct et plutôt linéaire, parfois même unidirectionnel, sans compter qu'il nous laisse une douceur mélancolique sur le tympan. En somme, il s'agit d'un autre groupe auquel on a affaire. Ce n'est pas moins bon, c'est juste une expérience musicale différente, une démarche similaire à celle de dEUS quand les Belges ont décidé de délaisser l'urgence pour privilégier la finesse et la subtilité. De cette mue, seule la voix nous est familière, cette manière si singulière de hacher et d'articuler les mots est l'une des signatures de Puts Marie, qui peut diviser. Pigeons, politicians & pinups during the end time of mankind est un album qui s'appuie beaucoup sur les progressions avec une certaine sagesse qui peut, à de rares occasions, faire remuer les corps, comme sur ce "Robber's daughter" dominé par une basse et un rythme monotones.

Ted

Publié dans le Mag #69