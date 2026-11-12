Pour leur première interview au W-Fenec, parce que je pense que ce ne sera pas la dernière, c'est Inès, batteuse, qui prend de son temps pour répondre à nos petites questions sur les débuts fracassants du combo de Capbreton !

Pussy Miel Vous êtes un groupe jeune mais qui monte très vite, vous avez aussi cette sensation ?

Oui, c'est vrai que la machine a pris des chevaux sans vraiment qu'on le voit venir, mais c'est une sensation vraiment grisante !



Qu'est-ce qui fait que le nom Pussy Miel se fasse déjà si bien entendre ?

Alors, déjà énormément de travail, avoir un groupe qui roule un peu tout seul demande beaucoup d'investissement de temps personnel et d'organisation, une bonne entente et une bonne communication entre nous et un soutien sans faille de la part des ingés son, du booker, de notre attaché de presse et de notre boite de production qui nous accompagnent. Par le passé, on a aussi été soutenues par un dispositif nous amenant gentiment à nous professionnaliser, coucou le XL Tour, et donc travailler en résidence dans des conditions optimales avec des intervenants tout à fait qualifiés, coucou Cyril Gachet et Arnaud Fournier. Toute cette petite machine, quand elle roule bien, commence à faire beaucoup de tohu-bohu et, voilà Jamy, pourquoi les Pussy Miel font autant de bruit !



Sortir un très bon EP ou assurer de bonnes prestations scéniques, qu'est-ce qui est le plus important ?

Les deux mon capitaine ! Un mauvais EP ne rendrait pas honneur à ce qu'on essaye de communiquer sur scène... sans parler du fait qu'il ne serait écouté qu'une fois puis servirait de cale à une table bancale, et ça serait dommage parce que ça coûte cher d'enregistrer un EP ! Et une mauvaise prestation scénique ne rend pas honneur au public qui a payé un billet pour venir nous voir. Et quand je pense à une mauvaise prestation scénique, je me dis que si ça doit arriver, finalement c'est qu'on ne s'amuse plus vraiment sur scène et qu'il faudra songer à une reconversion.



Vous cochez les deux cases et après l'écoute de Bee raged, on se dit que cette "cage" du Purple House était faite pour vous, vous avez apprécié le mood de cette scène ?

Déjà, merci d'affirmer qu'on coche les deux cases, ça nous touche toujours de savoir que ce qu'on produit parle aux gens. La Purple c'était très chouette, les gens sont venus en nombre alors qu'ils venaient à peine d'installer leurs tentes sur l'espace camping, ils ont bien voulu jouer avec nous et circle pitter autour de la cage... C'était une grande première dans un concert de Pussy Miel ! Le tout malgré la chaleur étouffante de ce chapiteau déguisé en maison close du jeu d'arcade. Côté backstage, c'était ambiance bon enfant aussi, dédicace à Titi et Krikri, et on a pu sympathiser avec les groupes qui jouaient cette même journée, notamment Dirty Rodeo, avec qui on a continué l'apéro tout le long du festival.



Vous l'aviez repéré à l'Xtreme Fest ?

Oui, nos copains de Coldstress l'avaient testée pour nous quand on y était pour vérifier que, côté sécurité, c'était aux normes ! Ils nous ont suivi au Hellfest cette année d'ailleurs à la Purple aussi. La scène accueillait au total 4 groupes landais avec Minns Du et The Tensions !



C'était le mercredi avant le "vrai" Hellfest, c'est un moyen de mettre un pied à Clisson et d'espérer mieux l'an prochain ?

Ah, ça serait chouette de revenir faire un tour à la Mecque qu'est le Hellfest, surtout qu'on a appris qu'ils allaient ouvrir 4 scènes en plus, donc si jamais ils ne savent pas comment les remplir... ils ont déjà notre contact !



Le public réagit de la même façon aux titres en français ?

Pour l'instant, depuis mon poste derrière la batterie, je ne les vois pas chanter avec nous le seul titre en français que nous jouons actuellement, mais il faut dire que le sujet de la chanson, "Délivré", n'est pas facile, il parle d'un ami qui a mis fin à ses jours, et donc c'est une chanson assez intime, finalement.



Pussy Miel À la fin du mois, vous êtes programmées de nuit à Musicalarue, ce ne sera pas le même public ni le même genre de scène, est-ce que vous vous préparez de la même façon ?

Nos interactions avec le public seront certainement différentes... Y'aura peut-être pas de circle pit à Luxey, quoi que le public landais peut être très créatif, surtout à 1h du mat... mais elles n'en resteront pas moins fun et joyeuses. Surtout que c'est une date très importante et à la maison, donc je suis certaine que beaucoup de têtes dans le public seront des amis à nous, prêts à faire bouger les plus feignants du premier rang.



On peut rester punk/garage quand on se pointe dans un festoche reconnu et où tout est cadré ?

Le Hellfest est un festoche reconnu où tout est cadré, et pourtant c'est le lieu où on pourra voir le plus de concert punk en 5 jours en France. Donc à cette question, je répondrais oui, même si Luxey n'est pas la référence en matière de musiques "extrêmes", c'est une scène où tous les styles sont bienvenus et libres de s'exprimer pleinement !



Le surf dans le clip de "Porridge", le festival Musicalarue, le label À Tant Rêver du Roi, votre coin d'origine vous importe ou ce n'est pas un sujet ?

Je pense que c'est carrément un sujet, on est fières de pouvoir représenter le Sud Ouest basco-landais et de faire rayonner notre petit coin oublié par les institutions culturelles. Je suis aussi particulièrement fière de pouvoir travailler avec des structures locales, proches de nous, qui participent à créer une toile relationnelle et culturelle entre les groupes, les salles, les labels, etc...



Sur l'EP, tout en gardant beaucoup d'énergie, la prod est très "propre". En live, c'est un peu plus brut, vous aviez des directives pour le son "studio" ?

On voulait un son qui mette en valeur le travail avancé durant les mois qui ont précédé l'enregistrement, on y a mis beaucoup d'énergie et on voulait donc un résultat qui tabasse, on ne voulait surtout pas que ça sonne plat. Il se trouve qu'on avait déjà enregistré "Covid" plus tôt, et qu'on l'avait fait mixé par R3myboy, et c'est naturellement vers lui qu'on s'est tournées pour le reste de l'EP vu la qualité de son travail.



Vous avez de nombreuses influences, mais sur "Délivré", je vous trouve très proches de Pogo Car Crash Control, est-ce que les groupes récents font aussi partie de ceux qui vous inspirent ?

Oui bien sûr, on essaye de rester à la page en ce qui concerne la scène alternative actuelle, surtout les autres groupes féminins car ce n'est pas forcément évident de se frayer un chemin dans les progs des festivals, et on s'inspire beaucoup de celles qui y sont arrivées pour espérer marcher dans leurs traces. Mais je pense que la base de nos morceaux est vraiment inspirée de ces groupes qu'on écoute depuis nos plus jeunes années, comme Uncommonmenfrommars, Green Day et d'autres groupes de ces années-là me concernant. Amandine a des influences assez similaires aux miennes, Laura va chercher plutôt dans le rock psyché et on est toutes d'accord pour s'inspirer de groupes stoner comme Slomosa, par exemple.



La fin de l'EP sample un extrait de "Les 4 saisons d'Espigoule", vous l'avez ajouté pour qu'on évite de vous demander d'où vient votre nom ?

On l'a ajouté pour faire un clin d'œil à cette œuvre cinématographique qui est chère à notre cœur, qui a inspiré le nom du groupe évidemment et qui reflète une époque que nous ne vivrons probablement plus. Mais ça n'empêchera pas les gens de nous demander d'où vient cet extrait ! (rires) Petite larme versée d'ailleurs pour Jean-Marc Ravera, personnage phare de ce film, malheureusement décédé des suites d'une longue maladie cette année.



Et la suite ?

Pour la suite, encore plein de dates partout en France, une tournée outre-Manche en 2027, un album on espère d'ici 2 ans, probablement encore quelques clips débiles et rigolos, et plein de joie sur la route et sur scène !

Merci Inès et Angie chez NRV Promotion.

Photos : Nolive