Quand tu vis à Capbreton, tu peux passer une bonne partie de ton année à bronzer sur la plage, faire du surf ou vendre des glaces aux touristes. Les quatre membres de Pussy Miel ont préféré s'enfermer dans un garage, brancher des amplis et faire du rock. Bon, je ne sais pas si c'est la véritable histoire et si elles répètent vraiment dans un garage, mais ça sonnait bien pour une introduction... Parce que les filles envoient du bois et même si elles touchent un peu au surf et ne sont pas contre un peu de crème solaire ou glacée (va voir les excellents clips décalés de "Porridge" et "COVID", leurs deux premiers titres officiels), elles kiffent clairement plus les salles sombres, les bières renversées, les poils et les odeurs de transpiration. Là encore, pour les deux derniers, ça demande vérification, mais c'est pour que tu te mettes bien dans l'ambiance avant d'écouter le déjà indispensable Bee raged.



Phonétiquement, ça sonne comme le mot anglais qui évoque les grandes compagnies qui brassent le houblon tout autant que les relations entre ces entrepreneurs et le pouvoir politique, à l'écrit, comme à l'image, on retrouve "l'abeille" ("bee"), celle qui fabrique le miel... Une paire d'ouvrières sexy qui produisent un mets délicat qui se mérite et que les Pussy Miel ne mettront donc pas entre toutes les oreilles, ou en tout cas, pas sans leur consentement parce que le premier Patrick qui passe risque de se faire recevoir. Car il y a aussi "enragée" ("raged'), les filles ont de la poigne, de la hargne, des idées et n'hésitent pas à dégainer des gros riffs ou des "fuck you". Stoner, garage, punk, noise, surf rock, tous les mouvements qui combinent grosse énergie et sons distordus qui attaquent sont conviés dans le barillet de ce 6 coups. Toutes les balles n'ont pas le même impact, certaines vont chercher à t'amadouer avec un groove chaleureux et peu de mots ("Don't know"), d'autres incitent plus volontiers à l'émeute ("COVID", "Don't change me"), en écho à la génération riot grrrl (Bikini Kill, L7, Babes in Toyland...) qui a marqué mon adolescence. Entre les deux, on a des morceaux qui provoquent des déhanchements tout en conservant des structures et des sonorités plus rock que punk ("Lack of understanding"), l'occasion de signaler combien la prod est soignée car on a beau écouter un combo saignant, on distingue parfaitement tous les instrus et leurs effets, sans compter que le mix est léché, trouvant l'équilibre pour que chacun s'y retrouve sans en faire trop, même quand le chant flirte avec des harmonies géniales ("Wasted"). Enfin, les filles jouent avec la langue pour l'extase finale, "Délivré" est en français et sonne aussi bien que du Pogo Car Crash Control ! Jouissif.



Pour reprendre les mots du film "Les 4 saisons d'Espigoule" (samplé à la fin d'une rondelle vraiment trop courte), on va pouvoir changer notre vision de l'humanité avec Pussy Miel dont le Bee raged ne présente que des facettes qui nous ont charmés. Et comme ces dames ont déjà prouvé tous leurs talents sur scène, cela fait un paquet de bases solides (concerts, clips, EP), on ne veut vraiment pas en rester là. À quand le prochain rencard ?