Me "vendre" un groupe en disant qu'il fait un excellent post-punk est une mauvaise idée car je n'ai jamais aimé Joy Division, aussi cultes et adulés soient-ils, et je les associe irrémédiablement à cette mouvance. Je vais devoir faire un travail sur moi-même car le Goodbye black dog de Purrs est un excellent album... de post-punk. Avec un chant très juste (contrairement à Ian Curtis donc), touchant et des harmonies assez pop (avec un petit côté arrogant et un accent très britannique dans les attaques), les Angoumoisins nous entraînent avec une douceur relative dans un monde où les riffs s'entrechoquent, les guitares sont distordues (on flirte parfois avec une noise du plus bel effet) et les rythmiques ne s'économisent pas vraiment, histoire de justifier la parenté avec le punk. Si on comprend que leurs influences viennent de la fin des années 70 (Wire, Public Image Limited ou Gang of Four doivent compter parmi leurs références), la qualité et le travail sur le son les font sonner dans notre époque (et celle de Von Pariahs avec qui ils ont déjà partagé la scène) et permettent d'apprécier simplement leur musique en s'affranchissant du carcan de l'histoire du rock.

Oli

Publié dans le Mag #60