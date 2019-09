Trio Londonien formé en 2014, Puppy a tout pour plaire. Vraiment. Et The goat, premier album, a de quoi faire sensation. Rien que ça !



Paru chez Spinefarm Records, The goat est en effet un disque qui met en valeur les qualités intrinsèques d'un groupe qui a tout (et qui a tout compris) pour plaire. Voix plaisante (mais qui pourrait paradoxalement en énerver plus d'un) dans un registre clair et envoûtant que ne pourrait renier Thobias Emeritus de Ghost ("Poor me" et même "I feel an evil"), refrains imbattables, riffs bien sentis, et aussi et surtout influences bien digérées ! Le mix presque parfait d'un Black Sabbath dans les riffs démoniaques, d'un best of de la scène de Seattle du début des 90's (pour ne pas citer le terme "grunge") et de Weezer pour les refrains, le tout saupoudré comme il se doit de plans "modern rock" à la Alter Bridge. Autant dire qu'on brasse large.



Comme tous les champions, Puppy a décidé d'ouvrir son disque avec un morceau imparable et premier single de l'album. Plutôt malin de leur part. "Black hole", car c'est ce fameux premier morceau, est un condensé de ce que le disque proposera de mieux pendant 43 minutes. Et pour ne pas relâcher la pression, "Vengeance" pulvérise les compteurs du riff puissant et des mélodies vocales attachantes.



La production est soignée, tout est calibré pour que ça marche, et bien entendu, ça marche ! C'est divertissant, enivrant et rafraîchissant, et clairement ça fait du bien. Refrains léchés ("Just like you"), riffs entraînants ("And so I burn" en guise d'hommage à Iron Maiden) et, ô bonheur, on a la chance d'échapper à la sacro-sainte ballade inutile qui aurait pu être le seul défaut de ce disque sans défaut. Véritable machine à tubes, Puppy a été biberonné aux machines de guerre rock'n'roll et ne se garde pas de le faire savoir. Chaque instrument est délicieusement mis en valeur, et le combiné rock metal/pop song est savamment dosé. Du travail d'orfèvre.



Si Puppy est un "groupe d'un album", il aura sacrément bien réussi son coup. Par contre, et ce que je lui souhaite, si le trio persévère et nous propose dans un avenir relativement proche un deuxième album de la même trempe, ça risque de swinguer dans les chaumières !

gui de champi