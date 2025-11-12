Après plus de dix ans de chaos scénique, de burn-outs semi-assumés et d'hymnes punk hurlés à pleins poumons, Pup revient avec Who will look after the dogs?, cinquième album studio et sans doute leur disque le plus frontal à ce jour. Enregistré à Los Angeles en seulement trois semaines sous la houlette du prolifique John Congleton (Baroness, Cloud Nothings, Chelsea Wolfe, Disappears...), ce nouvel opus condense l'énergie live incendiaire du groupe tout en creusant plus que jamais dans les méandres de la psyché de son chanteur, Stefan Babcock. Dès le single inaugural "Hallways", le ton est donné : riffs accrocheurs, batterie qui claque sec, et une mélancolie mordante dans les paroles. Babcock y écrit en pleine débâcle personnelle, oscillant entre lucidité désabusée et ironie salvatrice : « Cause when one door closes, it might never open / There might be no other doors ». Et pourtant, ce désespoir est porté avec une telle frénésie qu'il devient cathartique. Ce morceau marque aussi un retour à une écriture spontanée, libérée de la quête de perfection qui avait alourdi les sessions précédentes.



L'album explore, en douze titres, les relations à tous les étages : amoureuses, amicales, professionnelles, et surtout celle, souvent conflictuelle, que Babcock entretient avec lui-même. Il y a quelque chose d'émouvant dans cette manière qu'a Pup de se livrer sans filtre, tout en refusant de s'apitoyer. On y retrouve cette touche si caractéristique du groupe : un humour noir qui surgit là où on l'attend le moins, un rire nerveux face à l'abîme. Le titre de l'album lui-même en est une preuve éclatante, à la fois tragique et totalement absurde. Musicalement, c'est du Pup pur jus, mais dopé à l'adrénaline brute. Guitares tranchantes, rythmiques tendues, chœurs en cascade : le groupe a abandonné toute volonté de surproduction pour revenir à ce qu'il fait de mieux : des chansons qui sentent la sueur, les vans bondés, et les crowdsurfers en furie. Le groupe, qui avoue souvent se chamailler en studio, semble ici avoir retrouvé le plaisir de jouer ensemble, de lâcher prise, et surtout de faire du bruit. Beaucoup de bruit. En filigrane, l'album sonne aussi comme une tentative de réconciliation, avec leurs racines, avec leur métier, avec leurs émotions. Et c'est peut-être ça, la vraie victoire de Who will look after the dogs? : un album qui gueule, qui pleure, qui rigole à moitié, mais qui ne lâche rien. Parce qu'au fond, il faut bien que quelqu'un s'occupe des chiens.